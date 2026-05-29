寄養父母年紀漸長 屏東家扶招募新血加入寄養服務

屏東家扶中心招募新血加入寄養家庭行列。（屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心共有60戶寄養家庭，部分因家庭或健康因素申請休息一年，加上寄養父母們年齡漸長，亟需新血加入，家扶目前正招募寄養家庭，邀請更多有愛的民眾、年輕的家庭加入，讓愛在家中流動。

加入寄養服務10年的寄養媽媽鍾蕙朱分享，當年因親生子女長大離家，家中多了空間與時間，她決定投入寄養服務。回憶第一次見到寄養童「偉偉」時，正值寒流，孩子穿著單薄，又有發展遲緩情形，讓她心疼不已。為了幫助孩子成長，她陪著孩子接受早療、針灸，也重新學習如何用不同方式陪伴孩子。

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「原本以為是我在照顧孩子，後來才發現，是孩子也療癒了我們一家人」，鍾蕙朱感性地說，寄養童的到來，不只讓家裡多了笑聲，也讓原本不擅表達情感的家人，慢慢學會擁抱與關心，更意外修補了她與女兒之間曾因忙碌而留下的遺憾。

屏東家扶中心主任黃朝宗表示，目前屏東家扶共有60戶寄養家庭，部分因家庭或健康因素申請休息一年，服務中的寄養家庭為52戶，共照顧85名寄養兒童及少年，近年最令人憂心的是寄養父母年齡漸長，這也是全國性的議題。

黃朝宗指出，從目前屏東家扶寄養父母年齡分布來看，寄養家庭照顧主力集中在55歲至65歲之間，隨著年齡增長，寄養家庭除了要面對自身健康議題，也常同時肩負照顧年長家人的責任，尤其在接送兒少、日常陪伴與突發狀況因應上，都是未來服務量能的重要挑戰，寄養父母因年紀漸長退出寄養服務，寄養服務很需要新血且年輕的家庭加入。

屏東縣政府社會處社工科長戴如玎表示，寄養服務不是取代孩子原本的家庭，而是在孩子最需要支持的時候，提供一段安全、穩定且被愛接住的時光。對許多遭逢家庭變故的孩子而言，他們最需要的，未必是多麼昂貴的物質，而是一張願意等他吃飯的餐桌、一盞為他留著的燈、一句睡前輕聲的晚安，和一個讓孩子相信「自己值得被愛」的家。

寄養家庭象徵「魔法濃湯」的大鍋，寄養童的到來就像加入不同的調味料，讓家庭增添更多韌性、溫暖與生命力。屏東家扶邀請更多有愛的民眾、年輕的家庭加入寄養家庭行列。（屏東家扶中心提供）

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