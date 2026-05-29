72小時挑戰影像創作 台南「岸內製片所」推限時限地競賽

台南鹽水百年岸內糖廠轉型為國家級影視基地，推出限時影像創作競賽。（記者楊金城攝）

台南鹽水岸內影視基地除了供劇組拍片，並持續培育創作人才，台南市文化局推出「2026岸內製片所：限時影像創作競賽」，祭出總獎金60萬元，號召18歲以上影像創作者在72小時內挑戰影像創作極限，趕快報名參賽。

文化局指出，競賽以岸內影視基地及周邊地區為創作舞台，參賽團隊須在72小時內完成短片拍攝與製作，透過「限時、限地」的創作挑戰，帶動溪北大新營的文化交流與觀光經濟效益。

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百年岸內糖廠轉型為國家級影視基地後，搭建日治時期至戰後初期街道場景空間，已成為多部影視作品的重要拍攝現場。台南市從影視協拍、基地建置到人才培育，持續發展影視產業，後續園區建設持續中。

台南市長黃偉哲說，這次競賽不僅鼓勵青年創作者投入影像創作，也期待透過影像作品將溪北地區的人文風貌、歷史場景與生活故事推向全台，讓更多人重新認識台南。他強調，城市文化的厚度，需要持續透過創作被傳遞與累積，而青年影像世代正是讓城市故事走向未來的重要力量。

台南市文化局長黃雅玲表示，此次競賽特別規劃「人權與多元價值」、「過去與未來」、「海洋與河流」、「食物與味道」及「顏色與聲音」5大創作主題，希望參賽者從岸內出發，深入探索溪北地區的文化紋理與生活故事，透過影像讓更多人看見台南不同於觀光印象之外的人文深度與生活溫度，也讓地方歷史在當代創作中持續被看見與延續。

影像創作競賽開放線上報名至7月1日23點59分止，7月6日公布20組入選團隊名單，後續再舉辦場景抽籤、創作工作坊及開鏡儀式。入選並完賽團隊皆可獲得完賽獎金1萬元，得獎作品除將在2026南方影展特別放映單元展映外，也將選出「金岸內獎」作品，除了獎金10萬元，更可直接入圍擁有26年歷史的南方影展「臺南影像獎」，有機會參與2027亞洲獨立電影節巡迴交流；「銀岸內獎」6萬元、「銅岸內獎」4萬元，以及多項鼓勵創意發揮與在地特色獎項。

鹽水岸內影視基地建有歷史場景，園區建設持續中。（記者楊金城攝）

台南鹽水岸內影視基地拍攝過多部知名作品。（資料照，記者楊金城攝）

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