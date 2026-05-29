放生團體預告放流大量海鮮！網友暴動喊衝現場「加菜」

該團體過去曾預告將到高雄舉辦第三場放生活動。（取自嘉義慈悲協會影片）

宗教團體「嘉義慈悲協會」時常舉辦放生活動，先前曾在漁港放生待宰海鮮，近日又舉辦「大智大放流」活動，到金門放生45萬顆文蛤，結果2天後幾乎全部死光引發爭議。有網友發現，該團體先前曾發出預告，將在明（30日）到高雄興達港放流待宰海鮮，他將資訊PO上Threads後，不少網友食指大動表示：「加菜」、「衝現場！」

嘉義慈悲協會日前到金門放生45萬顆文蛤「做功德」，結果2天後被發現這批文蛤幾乎死光，現場還散發濃烈腥臭味，引發在地人不滿，嘉義慈悲協會與分享活動的「烈嶼鄉公所」也被網友灌爆怒罵。對此，嘉義慈悲協會則稱「問心無愧」，表示活動經過合法申請，放生的志工更都上過課，領有「海洋放流教育訓練證書」。

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有網友今日在Threads上發文，轉貼嘉義慈悲協會過去在社群平台發布的短片，表示該社團曾預告明（30日）將在高雄興達港放流待宰海鮮。網友指出，3月拍攝的影片中可見，放流的海鮮品質非常棒，「所以在這告訴大家資訊 讓大家可以加菜」。只是確切時間他並不清楚。

文章一出，吸引大量網友議論。網友也紛紛表示：「以後有這種活動可以多宣傳嗎，活海鮮不便宜，我想要免費加菜」、「什麼時候放龍蝦」、「怎麼知道什麼時候會放生啊，可以多放一些龍蝦海膽嗎」、「好像有看到龍蝦耶」、「留友看大型海鮮自助現場」。

「金門潮間帶」臉書貼出放生活動三天，海邊出現大量蛤屍。（金門潮間帶提供）

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