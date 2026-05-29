為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    放生團體預告放流大量海鮮！網友暴動喊衝現場「加菜」

    2026/05/29 18:34 即時新聞／綜合報導
    該團體過去曾預告將到高雄舉辦第三場放生活動。（取自嘉義慈悲協會影片）

    該團體過去曾預告將到高雄舉辦第三場放生活動。（取自嘉義慈悲協會影片）

    宗教團體「嘉義慈悲協會」時常舉辦放生活動，先前曾在漁港放生待宰海鮮，近日又舉辦「大智大放流」活動，到金門放生45萬顆文蛤，結果2天後幾乎全部死光引發爭議。有網友發現，該團體先前曾發出預告，將在明（30日）到高雄興達港放流待宰海鮮，他將資訊PO上Threads後，不少網友食指大動表示：「加菜」、「衝現場！」

    嘉義慈悲協會日前到金門放生45萬顆文蛤「做功德」，結果2天後被發現這批文蛤幾乎死光，現場還散發濃烈腥臭味，引發在地人不滿，嘉義慈悲協會與分享活動的「烈嶼鄉公所」也被網友灌爆怒罵。對此，嘉義慈悲協會則稱「問心無愧」，表示活動經過合法申請，放生的志工更都上過課，領有「海洋放流教育訓練證書」。

    有網友今日在Threads上發文，轉貼嘉義慈悲協會過去在社群平台發布的短片，表示該社團曾預告明（30日）將在高雄興達港放流待宰海鮮。網友指出，3月拍攝的影片中可見，放流的海鮮品質非常棒，「所以在這告訴大家資訊 讓大家可以加菜」。只是確切時間他並不清楚。

    文章一出，吸引大量網友議論。網友也紛紛表示：「以後有這種活動可以多宣傳嗎，活海鮮不便宜，我想要免費加菜」、「什麼時候放龍蝦」、「怎麼知道什麼時候會放生啊，可以多放一些龍蝦海膽嗎」、「好像有看到龍蝦耶」、「留友看大型海鮮自助現場」。

    「金門潮間帶」臉書貼出放生活動三天，海邊出現大量蛤屍。（金門潮間帶提供）

    「金門潮間帶」臉書貼出放生活動三天，海邊出現大量蛤屍。（金門潮間帶提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播