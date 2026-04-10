為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    麻辣鍋滿堂紅助詐團洗錢 檢警再揪出「關鍵對接人」

    2026/04/10 17:28 記者劉詠韻／台北報導
    檢方持續溯源追查發現，連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口。（記者劉詠韻攝）

    檢方持續溯源追查發現，連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口。（記者劉詠韻攝）

    連鎖麻辣鍋「滿堂紅」協助詐騙集團洗錢5287萬元，台北地檢署上月剛偵結起訴負責人蔡閔如及18名幹部，持續溯源追查發現，男子連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口，昨天指揮警方搜索連男住居所等6處地點，拘提連男到案，今天下午移送北檢複訊。

    「滿堂紅」由資深影評人王清華於2006年創立，2018年進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」後名氣大漲。不過，王家父子於2020年因經營理念分歧出售股份，品牌經營權易手後逐漸走下坡，再受疫情與關店潮衝擊，營運轉以加盟模式為主，卻仍難止虧損。

    北檢偵辦假投資、假檢警詐騙案時發現，有詐團不法所得高達9億餘元，其中逾1億元流入14家公司帳戶洗錢，包含滿堂紅相關帳戶。檢方抽絲剝繭，查獲包括安寶創新、富比高數碼（後更名德興行銷）、滿堂紅國際餐飲、滿堂紅餐飲開發、台灣森源林業、新鴻佳、瑰鑫國際、寶來鑫創投、釧瓏公司、仁川公司、旺紅公司及金華苑國際等，均被用來層層轉帳、隱匿詐騙贓款。

    其中，詐騙所得匯入後，先透過第二層到第六層公司帳戶層層轉帳、反覆移轉資金，刻意製造金流斷點規避查緝。檢方發現，若遇金融機構稽核查核時，「滿堂紅」負責人蔡閩如即指示員工製作「假交易契約」，將異常大額金流偽裝為正常商業往來；待完成整體洗錢流程後，再由員工將扣除手續費後的款項交付詐騙集團，而蔡女則從中抽取報酬牟利。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    檢警借提在押的滿堂紅負責人蔡閔如。（記者劉詠韻攝）

    檢警借提在押的滿堂紅負責人蔡閔如。（記者劉詠韻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播