麻辣鍋滿堂紅助詐團洗錢 檢警再揪出「關鍵對接人」

檢方持續溯源追查發現，連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口。（記者劉詠韻攝）

連鎖麻辣鍋「滿堂紅」協助詐騙集團洗錢5287萬元，台北地檢署上月剛偵結起訴負責人蔡閔如及18名幹部，持續溯源追查發現，男子連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口，昨天指揮警方搜索連男住居所等6處地點，拘提連男到案，今天下午移送北檢複訊。

「滿堂紅」由資深影評人王清華於2006年創立，2018年進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」後名氣大漲。不過，王家父子於2020年因經營理念分歧出售股份，品牌經營權易手後逐漸走下坡，再受疫情與關店潮衝擊，營運轉以加盟模式為主，卻仍難止虧損。

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北檢偵辦假投資、假檢警詐騙案時發現，有詐團不法所得高達9億餘元，其中逾1億元流入14家公司帳戶洗錢，包含滿堂紅相關帳戶。檢方抽絲剝繭，查獲包括安寶創新、富比高數碼（後更名德興行銷）、滿堂紅國際餐飲、滿堂紅餐飲開發、台灣森源林業、新鴻佳、瑰鑫國際、寶來鑫創投、釧瓏公司、仁川公司、旺紅公司及金華苑國際等，均被用來層層轉帳、隱匿詐騙贓款。

其中，詐騙所得匯入後，先透過第二層到第六層公司帳戶層層轉帳、反覆移轉資金，刻意製造金流斷點規避查緝。檢方發現，若遇金融機構稽核查核時，「滿堂紅」負責人蔡閩如即指示員工製作「假交易契約」，將異常大額金流偽裝為正常商業往來；待完成整體洗錢流程後，再由員工將扣除手續費後的款項交付詐騙集團，而蔡女則從中抽取報酬牟利。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢警借提在押的滿堂紅負責人蔡閔如。（記者劉詠韻攝）

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