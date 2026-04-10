備戰年底地方大選 宜蘭地檢率隊講習嚴防「境外與深偽」介選

宜蘭地檢署備戰年底地方大選，今天啟動轄內各警分局巡迴座談，檢察長王柏敦率隊至首站宜蘭警分局講習。（宜蘭分局提供）

宜蘭地檢署備戰年底地方大選，今天啟動轄內各警分局查賄巡迴座談，檢察長王柏敦率隊至首站宜蘭警分局講習，強調今年除緊盯傳統賄選，更將針對「境外勢力介選」與「深偽影音散佈錯假訊息」布下天羅地網，絕不容許不法手段挑戰民主價值。

王柏敦今天與主任檢察官陳怡龍、周懿君以及檢察事務官組長楊雅玲等人前往宜蘭分局，就選舉轄內情勢分析、情資蒐集、擬進行查察具體措施等提出報告，並由選舉查察執行秘書周懿君，講授選舉案件查緝技巧及蒐證。

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王柏敦說，今年重點除傳統強化打擊賄選、暴力介選、選舉賭盤及幽靈人口等妨害選舉案件外，同時亦應著重防範境外勢力介選，及以影音深偽散佈錯假訊息；檢警應強化橫向聯繫，一有不法情資，務必迅速通報偵辦、主動出擊。

針對警方提出在法律適用與案件蒐證上需求，王柏敦也當場承諾給予最大支持，會持續指派檢察官到分局辦理專業講習，提供法令釋疑及具體案例的法律諮詢。

宜蘭分局強調，選舉查察團隊一定會秉持「嚴查速辦」的原則，對於任何企圖妨害選舉公平的犯行絕不姑息。

宜蘭地檢署檢察長王柏敦（中）今天與主任檢察官陳怡龍（左五）、周懿君（左四）等人前往宜蘭分局進行查賄座談。（宜蘭分局提供）

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