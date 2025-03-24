3/24 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

今晚（24日）開獎的第114000074期今彩539頭獎摃龜；第114000024期威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/24 22:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第114000074期今彩539頭獎摃龜；第114000024期威力彩頭獎也摃龜。

第114000024期威力彩中獎號碼為「第一區：03、17、22、24、25、33。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注，可得1458萬3485元；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共307注中獎，每注可得4000元；陸獎共1654注中獎，每注可得800元；柒獎共3625注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9252注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1011注中獎，每注可得100元；普獎共4萬2002注中獎，每注可得100元。

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第114000074期今彩539中獎號碼為「07、25、32、34、35」。頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共7533注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5119注中獎，每注可得50元。

第114000074期39樂合彩中獎號碼為「07、25、32、34、35」。四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1268注中獎，每注可得1125元。

第114000074期3星彩中獎號碼為「432」。壹獎共71注中獎，每注可得5000元。

第114000074期4星彩中獎號碼為「6273」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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