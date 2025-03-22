獨家》竹聯駁發幫主聲明！世川通報警接大位 劉振南鴨子划水重謀劃

「青堂」堂主高世川親信主動通報北市警，想逼迫劉振南「退位」。圖為劉振南。（資料照）

2025/03/22 21:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世後，被點名繼任的「摳頭」劉振南因意願不高，在勉力處理完黃的喪事後，一度「神隱」。結果3天前「青堂」堂主高世川突然發起「家變」，自稱受30多堂幫眾擁護，已接任幫主，甚至由他親信主動通報台北市警方，想逼迫劉振南「退位」，引各方側目。

警方蒐報最新資訊指出，劉振南雖意願不高，但目前仍是幫主之位，並未「宣佈退位」。至於竹聯內部各擁山頭勢力對外放話，是想伺機稱主奪位。甚至今日傳出竹聯幫發布說明稿，但又不敢列名，一再挑動社會情緒；竹聯幫也否認有發出聲明稿。

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北市警掃黑專責人員指出，根據警方現知的情蒐，竹聯幫內部本月底可能會有重大訊息釋出，未來只有三個走向，一，「走向分裂」，二則是「回歸本位」、三、「另有新者繼位」。警方現嚴密監控中。

據了解，黃少岑過逝後，劉振南是在幫內重量級堂口和堂的力擁下，以黃少岑生前「屬意」為名，將劉振南推上幫主大位。當時確實有其他資深大老或堂口提出異議，但在死者為大的前題下，決定先將黃少岑的告別式處理完善，才是重中之重。

「白狼」接幫主？他欠劉振南人情

其間，有傳言指出「白狼」張安樂有意角逐幫主之位。但事實上，張安樂十餘年前自中國返台時，因無經濟實力，一度居無定所，是劉振南提供多方資助，才讓得以穩定，算是欠對方一份情義。

此外，張安樂創立中華統促黨，企圖與政治掛鉤，並屢屢藉機造勢，結果造成竹聯幫被政府針對性的打擊、清剿，竹聯幫後來為此與他劃「出」界線，只敬他為長輩，但幫務一切無他無關。

資歷傲人 前地堂大老放話接幫主

後來，前地堂李姓大老也企圖放話，製造自己想接任幫主的可能性，但他也因為曾任中華統促黨的副主席位置，且長期未有明顯地盤和實力，儘剩「資歷」，所以根本不被列入考慮，只被當作是茶餘飯後的談資一則。

幫內這些「抗劉、反劉」聲音，當然有進入新任幫主劉振南的耳中，劉振南也展現自己的政商人脈，甚至一改昔日幫派作為，將治喪委員會名單，全部邀請政商人士列名及列席。

不過，前青堂大老「世川」，因昔日與劉振南有嚴重糾紛，長期相處不睦，「世川」最終被拱出來，挑明有意競逐幫主大位，甚至在3天前指稱已受眾多堂口支持，繼位為新任幫主。

他的親信人員，也在日前直接打電話「通報」台北市警方高階人員，表示「世川」已成為真正幫主，也透過熟識的媒體，主動散播訊息，等於直接逼迫劉振南「退位」。

但是，想奪取幫主之位，得獲得「弘仁會」、「寶合會」、「靜安會」這三支最強實力的首肯，才有機會競逐。但現三會都保持靜默態度。

據了解，劉振南目前積極在竹聯幫內尋求其他協助，想另闢蹊徑謀解決之道。主要目的為二，一是不想讓前地堂「鍾馗」上位，因對方曾與統促黨有關聯。二則是與「世川」不合，且「世川」現今搞太多小動作，讓他感到不舒服。

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