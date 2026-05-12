曝國民黨媒體茶敘內幕！ 資深記者開槓鄭麗文：看不起國內記者

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前邀集各界媒體於黨中央進行茶敘，資深記者王家俊事後在臉書發長文痛批。王家俊批，鄭麗文現場回答問題有一搭沒一搭，想跳過就跳過，會後國民黨更宣布「沒收」所有內容，只准報導鄭麗文「施捨」的4分鐘內容，讓跑了25年新聞的他大開眼界。王家俊批，國民黨的操作心態根本是「看不起國內記者」，而「大鄭王朝」得罪光了記者也不怕，這才是鄭麗文跟國民黨心態最可怕的地方。

王家俊昨晚在臉書發文表示，鄭麗文茶敘將平面、電子、網路媒體等全部聚集在一起當「大雜燴」，完全忽略不同媒體屬性的需求差異。他指出，記者到場皆有採訪目的，鄭麗文當天因個人專訪耽擱遲到，國民黨文傳會主委尹乃菁還直接表示，茶敘內容不見得可以報導，要求電視台攝影先關機。對此，王家俊質疑：「如果不能報，記者是來心酸的嗎？」他也批：「找記者陪聊、看妳演戲？這樣有意思嗎？」

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王家俊表示，茶敘中記者東問一句，西問一句，鄭麗文則顧左右而言他，回答問題有一搭沒一搭，想跳過就跳過，最後拗不過電視台同業要求，最後勉為其難，錄了四分多鐘的談話。「施捨大家報導？」王家俊質疑。他也批評國民黨：「不能告訴記者什麼能報、什麼不能報，什麼該報、什麼不該報。」此舉顯然違反了政媒ABC。他也嘆，這場茶敘完全看不出最大在野黨主席的高度、論述能力跟誠意。

王家俊說，鄭麗文跟記者聊完後，尹乃菁直接宣布「沒收」全部內容不能報導，使到場記者只能宣傳鄭的四分鐘談話。他也直呼：「這是哪門子媒體操作。我再菜也跑了25年，真是開了眼界。」

王家俊表示，鄭麗文、尹乃菁都是媒體出身、資深名嘴，她們比誰都瞭解媒體需求。作此安排的原因只有一個，看不起國內記者。現在雖是媒體的枯萎年代，也了解國民黨可能礙於預算，但這種形式的媒體關係，四不像的媒體茶敘不如不做。做了把記者都得罪光了。「重點是，我大鄭王朝，得罪光了記者也不怕。這才是鄭麗文跟國民黨心態最可怕的地方。」

王家俊指出，鄭麗文、尹乃菁或許認為「老娘就是名嘴」，大可上電視、知名政論，接受立場親近的廣播電台、親藍網路節目、大咖主持人專訪。因國民黨自認掌握親藍媒體通路，掌握藍網路話語權。所以其他記者，通通都不重要。任誰也沒能力跟國民黨作對。這就是他從鄭麗文、尹乃菁安排這場茶敘讀到的唯一訊息。他最後說：「想了一個晚上，我可以基於『共識』不報導內容，但我必須要說出這場茶敘真相。否則我愧對當一個記者。」

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