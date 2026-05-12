「川習會」有這兩個目標

美國川普總統將在13日抵達中國訪問，對於美國來說，「川習會」的目標是什麼？關係到台灣的利益問題。根據我方獲得美方的資訊指出，川普此行有經貿與安全兩大主題，首要目的在管控中國服從在美國與全球的戰略利益之下。（美聯社）

美國川普總統將在13日抵達中國訪問，對於美國來說，「川習會」的目標是什麼？關係到台灣的利益問題。根據我方獲得美方的資訊指出 川普此行有經貿與安全兩大主題，首要目的在管控中國服從在美國與全球的戰略利益之下。

知情官員指出，從美國的立場出發，最重要的目標就是「管理中國風險」，這次的「川習會」應該有兩個核心部分，一個是美中貿易衝突的階段性解決，包括中國向全球傾銷對美國在內的工業基礎與民生經濟的衝擊，更連帶因此從紅色供應的等問題帶來的國安風險。第二個是降低中國為地緣政治帶來的不確定，無論在西太平洋（包括台海），或是中東乃至於全球南方，中國的非和平擴張的風險日增，基於整體安全的必要，需要有此一會。

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所以相關官員強調，把「川習會」太往台美中這一個角度看，而不是美中台的順序，或者更自以為是的「小看自己」，把台灣又當成籌碼來解讀，都是典型的以偏概全，並無法看到事件真正的全貌。

知情官員說，就像看待台灣的軍購，老以為自己是放在兩岸關係的天平之上，所以會以為自我套進「兩岸關係好，就不需要軍備」的虛假公式，就可以達成所謂的「和平」，但事實上整個島鏈都因為中國威脅而提高國防準備，這才是真實的狀況。

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