為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「川習會」有這兩個目標

    2026/05/12 13:54 記者鄒景雯／台北報導
    美國川普總統將在13日抵達中國訪問，對於美國來說，「川習會」的目標是什麼？關係到台灣的利益問題。根據我方獲得美方的資訊指出，川普此行有經貿與安全兩大主題，首要目的在管控中國服從在美國與全球的戰略利益之下。（美聯社）

    美國川普總統將在13日抵達中國訪問，對於美國來說，「川習會」的目標是什麼？關係到台灣的利益問題。根據我方獲得美方的資訊指出，川普此行有經貿與安全兩大主題，首要目的在管控中國服從在美國與全球的戰略利益之下。（美聯社）

    美國川普總統將在13日抵達中國訪問，對於美國來說，「川習會」的目標是什麼？關係到台灣的利益問題。根據我方獲得美方的資訊指出 川普此行有經貿與安全兩大主題，首要目的在管控中國服從在美國與全球的戰略利益之下。

    知情官員指出，從美國的立場出發，最重要的目標就是「管理中國風險」，這次的「川習會」應該有兩個核心部分，一個是美中貿易衝突的階段性解決，包括中國向全球傾銷對美國在內的工業基礎與民生經濟的衝擊，更連帶因此從紅色供應的等問題帶來的國安風險。第二個是降低中國為地緣政治帶來的不確定，無論在西太平洋（包括台海），或是中東乃至於全球南方，中國的非和平擴張的風險日增，基於整體安全的必要，需要有此一會。

    所以相關官員強調，把「川習會」太往台美中這一個角度看，而不是美中台的順序，或者更自以為是的「小看自己」，把台灣又當成籌碼來解讀，都是典型的以偏概全，並無法看到事件真正的全貌。

    知情官員說，就像看待台灣的軍購，老以為自己是放在兩岸關係的天平之上，所以會以為自我套進「兩岸關係好，就不需要軍備」的虛假公式，就可以達成所謂的「和平」，但事實上整個島鏈都因為中國威脅而提高國防準備，這才是真實的狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播