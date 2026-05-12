被控當中共代理人！ 加州華裔女市長認罪辭職

曾擔任加州阿凱迪亞市（Arcadia）市長的王艾琳（見圖），因被控充當中國政府的非法代理人而遭到起訴。據指王艾琳已對此指控認罪，並已辭去市長一職。（圖擷自網路）

美國司法部表示，曾擔任加州阿凱迪亞市（Arcadia）市長的王艾琳（Eileen Wang，譯音），因被控充當中國政府的非法代理人而遭到起訴。據指王艾琳已對此指控認罪，並已辭去市長一職。

58歲的王艾琳於2002年當選為阿凱迪亞市市議員，該市位於洛杉磯北邊，當地華人比例非常高，該市議會由5人組成，市長職位則是採輪流制。

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根據美國司法部聲明，王艾琳與65歲、居住於奇諾岡（Chino Hills）的孫耀寧（Yaoning Sun），接收並執行（中國）政府官員的指示，透過經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center）發布親中言論。他們曾是未婚夫妻關係。

去年10月孫耀寧已承認充當外國政府非法代理人，目前正在服4年有期徒刑。不過去年王艾琳對媒體否認指控，並稱已經與孫耀寧解除婚約。而根據本月11日美國司法部發布的聲明，王艾琳已同意對重罪指控認罪，該罪名最高可判處10年監禁。她將於週一下午在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭，並於未來數週內認罪。

聯邦調查局反間諜和間諜部門指出，這應該成為一個明確的警告：任何代表外國政府行事、試圖影響美國民主制度的人都將被查明、調查並繩之以法。所有美國人都應該對一位民選官員公然代表中國政府散佈宣傳感到震驚。

根據王艾琳的認罪協議，她在2020年至2022年在中國政府官員的指示和控制下工作，在美國宣傳親中言論。例如2021年6月，1名中國官員透過微信聯繫王艾琳及其他幾位成員，提供預先寫好的新聞內容，其中包括1篇刊登於「洛杉磯時報」的文章，內容稱：「中國在新疆問題上的立場—新疆不存在種族滅絕；任何生產活動不存在所謂『強迫勞動』」王艾琳在收到訊息後只花數分鐘就將該文發布至自己經營的「美國新聞中心」網站，並將網站連結回傳給該名中國官員，其他成員也做了同樣的事，該名中國官員也回覆：「這麼快，謝謝大家。」

2021年8月，王艾琳與同一群組的其他3人，也在各自經營的網站上分享同一篇文章，該名中國官員隨後也感謝他們的「報導」。王艾琳也在官員要求下修改文章並回傳給官員，官員也回覆：「太好了！」王愛琳則回應：「謝謝領導。」

根據法院文件，2021年11月，王艾琳與中國情報機構高級官員陳約翰（John Chen）進行聯繫。據指陳約翰經常出席中國共產黨高級活動，包括閱兵儀式，也曾親自會見中國國家主席習近平。王艾琳請求陳約翰經轉發她網站上的一篇「新聞」文章，並稱：「這是外交部想要發送的內容」。

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