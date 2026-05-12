逼死台北精舍女會計！作家王薀判12年 李威夫婦緩刑5年

死者蔡女的哥哥（右三戴帽者）今到法庭聽判，他認為王薀僅判刑12年，判得太輕（記者張文川攝）

2024年7月台北市精舍命案，知名作家王薀（本名王江鎮） 因不滿蔡姓女信徒兼出納處理其離婚財產分配不當，逼蔡女每天做五體投地的「大禮拜」4、500次，又命助跑跳摸天花板上燈具，還聚集信徒開批鬥大會逼認錯，用肢體猛撞逼下跪磕頭，體罰凌虐近5小時，導致蔡女在颱風夜橫紋肌溶解症死亡；台北地院今（12）日審結，依傷害致死罪將王薀判處12年徒刑。

45歲藝人李威與妻子簡瑀家也是王薀信徒，也捲入本件命案，李威被判刑1年10月，簡女判刑1年8月，皆宣告緩刑5年。全案可上訴。

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王薀以「上師」身分自居，並由信任的游、幹、梁3女擔任其讀書會的「師姐」，死者蔡女擔任出納，蔡因作帳出納失誤致使王薀損失數百萬元，得罪王薀及信徒，信徒逼她剃光頭，處罰她每天做大禮拜400至500次。

王薀又命蔡女與女信徒互背行走、跳起，在地上打滾，要求身高141公分的蔡女助跑起跳，去摸天花板燈具；又命她在菩薩前下跪做小禮拜，拉著她衣服強迫重複起身、下跪、來回拖行、，還有人從後方以膝蓋頂擊蔡女膝部，逼迫她跪下磕頭，有信徒出手打蔡女的後腦、肩膀、屁股、踢膝蓋，拖行蔡女致後腦撞擊路面，蔡女奄奄一息時，還用雨傘戳她確認狀況，最終蔡女被凌虐致死。

案經台北地方法院審理，合議庭裁定因案情複雜，決議不採國民法官制，回歸一般審理程序，今天宣判。

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