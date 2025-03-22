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    馬斯克中國經商遭質疑利益衝突 川普罕認「或許會受影響」

    自馬斯克執掌政府效率部以來，引發的潛在利益衝突不斷受到外界檢視。（美聯社）

    自馬斯克執掌政府效率部以來，引發的潛在利益衝突不斷受到外界檢視。（美聯社）

    2025/03/22 21:38

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」披露，全球首富馬斯克21日赴五角大廈聽取「美中戰爭軍事簡報」，由於馬斯克事業版圖牽涉中國，消息一出引發利益衝突的質疑聲浪。總統川普同日再次駁斥紐時報導，但也承認「伊隆（馬斯克）在中國經商，他或許會受此影響」。

    領導削減聯邦政府人事、支出機構「政府效率部」（DOGE）的馬斯克，所掌管的太空探索公司「SpaceX」已成美軍當前、未來防衛事業重點合作對象；電動車廠「特斯拉」則在中國擁有大型工廠及潛在市場。

    川普批評紐時是「人民公敵」，讚揚馬斯克是一名「愛國者」，努力削減包括國防部在內的聯邦政府機構開支。但就分享中國戰爭計畫資訊而言，「你當然不會向商人展示（軍事計畫）」。馬斯克利益衝突質疑聲浪中，先前始終為他護航的川普，也承認其或許會受到中國商業利益的影響；國防部長赫格塞斯申明，兩人進行的是一場關於創新和效率的非正式會談，「沒有戰爭計畫，沒有中國戰爭計畫，沒有秘密計畫」。

    馬斯克在五角大廈與赫格塞斯會談約80分鐘。離開時對會晤表示滿意，但拒絕說明談話內容，或是否接受中國軍事機密簡報。

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