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    京華城弊案出庭 黃景茂點名檢察官林俊言 為邵琇珮認罪叫屈

    台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，25日首度傳喚共犯、前台北市都發局長黃景茂出庭。（記者廖振輝攝）

    台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，25日首度傳喚共犯、前台北市都發局長黃景茂出庭。（記者廖振輝攝）

    2025/03/25 17:57

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今首度傳喚台北市政府前都市發展局長黃景茂，進行準備程序，黃景茂答辯指稱，他為前部屬邵琇珮的認罪感到委屈，他並爆檢察官林俊言曾經拿著邵琇珮和北市前副市長彭振聲「未簽名的認罪文件」問他要不要認罪，他基於捍衛文官尊嚴，選擇不認罪。

    黃景茂強調，都市計畫委員會是北市府一級單位，不隸屬於都發局，是平行機關，都市計畫的相關陳情案交由都委會研議，本就合理合法，都發局只是列席會議，無法影響都委會如何決議。

    黃景茂指出，台北市都委會是全國各縣市唯一的一級單位，不隸屬於都發局，二者平起平坐，都發局長也不是都委會委員，邵琇珮當時是以都發局總工程司身分，代表都發局列席都委會議說明、陳述意見，對於都市計畫沒有權限，而是由都委會委員共同討論後議決，因此他替邵琇珮的認罪感到委屈。

    黃景茂指出，他為邵琇珮的認罪感到委屈，因為她是專業的人，他很信任她，但北檢偵查期間，檢察官林俊言曾拿著邵琇佩和彭振聲認罪的文件給他看，問他是否要認罪，但他看到文件上並沒有2人的簽名。

    黃景茂說，都發局收到關於都市計畫的民眾陳情案，交由權責機關的都委會處理，合理也合法，他自身從高雄市基層做起，歷任高雄市養工處長、營建署副署長，一向是依文官的職責處理案件，為了捍衛文官尊嚴，他選擇否認認罪。

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