獨家》雙北捷運環狀線車門爆中資疑慮 恐陷安全危機

雙北捷運環狀線北環段及南環段施工中，承攬車輛的法商阿爾斯通（Alstom）選擇「南京康尼機電」作為車門系統供應商，該公司在台灣無實績，且曾在美國與中國發生車門意外自動開啟公全事故，還有中資疑慮；圖為已營運的新北捷運環狀線南環段中和站，畫面中列車為義大利商「日立軌道義大利」（HRI S.p.A.，原稱安薩爾多百瑞達，AnsaldoBreda S.p.A.）承造。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/29 07:55

〔記者楊心慧／台北報導〕分區段施工中的雙北捷運環狀線北環段及南環段，預計2031年完工，其中負責車輛供應的法商阿爾斯通（Alstom）選擇「南京康尼機電」作為車門系統供應商，然而該公司過去在台灣毫無實績，且曾在美國與中國發生車門自動開啟公共安全事故，還有中資疑慮，台北市議員趙怡翔警示，台北市捷運局應嚴格審查，確保安全無虞。

據了解，南京康尼機電設立於中國南京，業務涵蓋軌道交通車門系統的研發、製造及技術服務，產品包括軌道車輛門系統、站台安全門系統等，最大股東是南京工程學院資產經營有限公司，第五大股東為釣魚台經濟開發有限責任公司，皆是中國國有企業。

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紐約地鐵曾於2019年底、2020年1月，兩度發生列車行進間車門突然打開，導致298輛列車被迫停駛；中鐵大連地鐵五號線也曾於2023年3月發生車門突然打開的類似事故，出意外的電車車門都為該公司產品。據悉，在中國有多起車門無法關閉的案例，但最終因影響不大而未被爆出。

雙北環狀線北環段從新莊到大直、南環段從新店至台北市立動物園，2022年3月開始分段動工，途中新設18站。趙怡翔表示，中資投入鐵道市場造成資安、國安疑慮並非首見，2020年紐約地鐵曾多次發生車門自動開啟事件，更曾有美國聯邦參議員針對中國國營事業進入美國鐵道系統是否造成國安威脅向聯邦政府示警。

趙怡翔指出，南京康尼機電在台灣鐵路市場毫無實績，甚至還有多起車門自動開啟的意外，如又牽涉中資疑慮，市府應仔細審視招商機制，並加強對廠商的自主管理要求，確保設備與施工品質無虞、防範可能引發的國安疑慮與通行安全問題。

睿于法律事務所主持律師秦睿昀受訪表示，北市府依《台北市政府採購契約廠商分包管理要點》可要求得標廠商對分包廠商負完全責任，北市府也須負最後的把關義務。

秦睿昀指出，依照《國安法》第11條規定，國防設施不可由境外敵對勢力或是大陸港澳地區的廠商提供，但捷運並未被列入國防措施，若從法規面的切入，須透過立法把捷運、鐵道、高鐵納入國防其他重要設施，才能解決根本性的問題。

台北市捷運工程局機電系統工程處回應，此案車輛廠商由阿爾斯通得標（統包商），契約規範統包商不得為中資，再由阿爾斯通針對推進系統、剎車系統、車門系統等子系統選商，子系統廠商並未規範不得為中資，但最後須交由北市捷運工程局審核，通過測試、檢驗，廠商才能生產，目前此案則尚未送審。

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