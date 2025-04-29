自由日日Shoot》環狀線下包商資格沒設限／北市法規漏洞 中資分包成隱憂

小檔案─北市環狀線南北環

2025/04/29 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環狀線捷運車門擬採購自中國有公安，甚至國安疑慮的廠商。法律專家表示，台北市政府須負起最後把關義務，並建議政府思考透過立法的方式，把捷運、鐵道、高鐵納入國防其他重要設施，才能根本性解決問題。

捷運、鐵道應納國安法規範

台北市捷運工程局機電系統工程處說明，按照「採購投標須知」，事先已規定參與市府投標廠商資格，不允許中國地區廠商參與，但適用對象是主廠商，因環狀線捷運車門屬於子系統，算是設備供應商範疇，契約規定中並沒有要求不能使用中國的商品、不能有中資背景。

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律師：市府須負起把關義務

睿于法律事務所主持律師秦睿昀受訪表示，北市府依「台北市政府採購契約廠商分包管理要點」，可要求得標廠商對分包廠商作為負完全責任，台北市政府須負起最後把關義務。

此爭議也凸顯台北市發包工程一大問題，根據「採購投標須知」及相關法規，雖要求主廠商（統包商）對下包商具全面的管理責任，卻未規定專業分包商（下包商）不能有中資背景。

秦睿昀指出，依照「國安法」第十一條規定，國防設施不可以由境外敵對勢力或是大陸港澳地區的廠商提供，但捷運並未被列入國防設施施，必須要透過立法的方式把捷運、鐵道、高鐵納入國防其他重要設施，才能根本性的解決問題。

市府：審查核定後才能生產

對外界質疑，台北市捷運工程局機電系統工程處指出，主廠商須送細部設計審查文件給捷運工程局審查，也就是說雖契約沒限制，但為了品質，有規範要求審查，經審查、核定後，廠商才能生產；若通過審查，後續生產後還會有一系列的檢驗、測試、驗證，皆能保障設備品質的良率。且若檢驗測試有問題，廠商有保固責任。

機電系統工程處表示，現今全球許多廠商設廠在中國，零件也從中國生產，因此主廠商選擇子系統下包廠商很重要，選擇技術能力夠、品質及制度良好的業者，我們嚴格把關，並通過測試、檢驗，才能確保最終系統的安全與穩定運作。

台北市議員趙怡翔表示，台北捷運每日通勤人次高達約百萬人，是市民重要交通網絡，捷運建設審查必須嚴格把關，確保市民通勤安全；同時市府也應加強對廠商的自主管理要求，確保設備與施工品質無虞，並防範可能引發的國安疑慮與通行安全問題。

南京康尼機電車門出包事故

「南京康尼機電」於2000年成立，官網介紹業務橫跨軌道運輸產品、新能源汽車零件產品、智慧健康產品。（記者楊心慧翻攝）

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