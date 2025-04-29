車門供應商是中資 曾行進時突打開 雙北捷運環狀線 爆公安疑慮

雙北環狀線車門系統供應商「南京康尼機電」是中資，曾在美國、中國發生列車行進間，車門突然打開的公共安全事故。圖為台北市長蔣萬安（中）主持環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（資料照）

2025/04/29 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕分區段施工中的雙北環狀線北環段及南環段，預計二○三一年完工，其中負責車輛供應的法商阿爾斯通（Alstom）選擇「南京康尼機電」作為車門系統供應商，然而該公司過去在台灣毫無實績，且曾在美國與中國發生車門自動開啟的公共安全事故，還有中資疑慮，台北市議員趙怡翔警示，台北市捷運局應嚴格審查，確保安全無虞。

紐約地鐵車門意外 美議員憂國安

南京康尼機電設立於中國南京，最大股東是南京工程學院資產經營有限公司，第五大股東為釣魚台經濟開發有限責任公司，皆是中國國有企業。紐約地鐵曾於二○一九年底、二○二○年一月，兩度發生列車行進間車門突然打開，導致二九八輛列車被迫停駛；中鐵大連地鐵五號線也曾於二○二三年三月發生車門突然打開的類似事故。出意外的電車車門都為該公司產品。

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雙北環狀線北環段從新莊到大直、南環段從新店至動物園站，二○二二年三月開始分段動工，途中新設十八站。趙怡翔表示，紐約地鐵車門自動開啟事件後，聯邦參議員向聯邦政府示警此事件有國安威脅，我們也要關注中資投入鐵道市場造成的國安疑慮。

捷運工程局：通過檢驗 才能生產

台北市捷運工程局機電系統工程處回應，此案車輛廠商由阿爾斯通得標（統包商），契約有規範統包商不得為中資，再由阿爾斯通針對推進系統、煞車系統、車門系統等子系統選商，子系統廠商並未規範不得為中資，但最後必須交由台北市捷運工程局審核，通過測試、檢驗，廠商才能生產，目前此案尚未送審。

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