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    五月天花蓮公益演唱會因颱風延期 藍議員盼徐榛蔚多祈福

    樂團五月天準備在花蓮舉行公益演唱會振興花蓮，但康芮颱風恐在週五侵襲花東而宣告延期。（翻攝相信音樂臉書）

    樂團五月天準備在花蓮舉行公益演唱會振興花蓮，但康芮颱風恐在週五侵襲花東而宣告延期。（翻攝相信音樂臉書）

    2024/10/29 09:48

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮今年天災不斷，從0403、0423地震後，還有颱風侵襲，樂團五月天本週預定在花蓮舉行公益演唱會，振興花蓮，但康芮颱風恐在週五侵襲花東，臨時宣告延期。國民黨籍縣議員林正福今天在議會總質詢中說，他認為花蓮自從五教合一取消後，天災不斷，希望縣長徐榛蔚能多祈福。

    相信音樂公司剛剛在臉書上宣佈【 2024 Just Love It ! 一路向東｜演唱會】延期，貼文：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦「一路向東」三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」並強調，「你的愛就像彩虹，雨後的天空、好事，值得多點時間等待」。

    林正福今早在議會上說，自從縣府把五教合一取消後，從0403、0423、0725地震颱風不斷，上月颱風山陀兒侵襲，縣長徐榛蔚有到南區祈福，颱風沒有進來，這次為了振興花蓮五月天到花蓮舉行演唱會，又遇到康芮颱風，希望徐榛蔚也跟上次一樣到南區祈福。

    花蓮縣政府15年前由時任縣長傅崐萁自創「祭天祈福暨遶境活動（五教合一）」，邀集佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等，舉辦佛教道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列、原住民祖靈敬拜、一貫道誦經祈福，每年耗資千萬公帑連續舉辦13年，又因補助民間團體辦理宗教活動浮濫加上金額過高，遭監察院糾正。

    花蓮今年天災不斷，從0403、0423地震後，還有颱風侵襲，國民黨籍縣議員林正福今天在議會總質詢中說，他認為花蓮自從五教合一取消後，天災不斷，希望縣長能多祈福。 （記者王錦義攝）

    花蓮今年天災不斷，從0403、0423地震後，還有颱風侵襲，國民黨籍縣議員林正福今天在議會總質詢中說，他認為花蓮自從五教合一取消後，天災不斷，希望縣長能多祈福。 （記者王錦義攝）

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