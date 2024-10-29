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    康芮颱風逼近！ 氣象署17:30發布海上颱風警報

    中度颱風持續靠近台灣，預計週四登陸，且至週五清晨前將持續影響台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    中度颱風持續靠近台灣，預計週四登陸，且至週五清晨前將持續影響台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    2024/10/29 15:27

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮持續靠近台灣，預計週四登陸，且至週五清晨前將持續影響台灣。中央氣象署說明，若康芮颱風行徑無特殊變化，氣象署將於今（29）日17時30分發布第21號颱風海上颱風警報，並於17時40分舉行記者說明會。

    康芮颱風今日上午8時位於恆春東南方740公里處海面，以每小時20公里速度向西北進行，移動速度稍有加快，七級風平均暴風半徑250公里。中央氣象署預報員朱美霖說明，康芮颱風於今日清晨2時增強為中度颱風，今明將持續往西北方向靠近台灣東南部海域。

    朱美霖指出，因康芮颱風所處海氣條件有利於強度發展，強度約在週三晚間至週四期間達到巔峰，且不排除達到中度颱風以上強度，暴風範圍將擴大至300公里，預計從週四上午8時起籠罩全台、同日颱風中心將自台東登陸。

    此外，朱美霖指出，康芮颱風外圍環流預計明起影響台灣，北部、東半部越晚降雨越明顯，桃園以北、宜蘭等易有豪雨，入夜後花東、恆春有局部大雨；週四至週五清晨颱風影響最劇烈，東半部有局部豪雨以上降雨，且降雨強度大、雨時持續累積，需嚴防致災情況，北部、南部、中部山區亦有局部豪雨。

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