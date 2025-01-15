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    尹錫悅被捕關鍵曝！ 總統特勤「放推」 逮捕人員無傷進官邸

    即使看到調查人員正在剪斷了第一道警戒線上安裝的鐵絲網，以及架梯翻越巴士，官邸特勤也沒有上前阻止。（歐新社）

    即使看到調查人員正在剪斷了第一道警戒線上安裝的鐵絲網，以及架梯翻越巴士，官邸特勤也沒有上前阻止。（歐新社）

    2025/01/15 10:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅遭彈劾後多次拒絕配合調查，警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）今（15日）凌晨4點多，再度執行逮捕令，順利將總統尹錫悅逮捕，成為南韓憲法史上首名被捕現任總統，而這次公調處能夠順利逮捕總統，在於官邸特勤人員不抵抗下放行。

    據《韓聯社》報導，公調處今晨再度執行逮捕令，原憂恐遭到官邸特勤強力抵抗，不過逮捕人員在沒有受阻下，順利通過總統官邸的三道防線，過程中沒有看到特勤人員身影，即使看到調查人員正在剪斷了第一道警戒線上安裝的鐵絲網，以及架梯翻越巴士，也沒有上前阻止。

    調查發現，特勤人員內部存在分裂氣氛，少數強硬派主張即使使用武力也要阻止逮捕，但大多數特勤人員並未附和。

    而在執行逮捕任務前，警方特偵組也提前進行心理戰，公開表示對配合執行逮捕令的人員將予以寬大處理，並強力逮捕阻止他們的特勤，逮捕前夕，在門口舉起立牌上面寫著：「如果你干擾公職人員執行逮捕令，你可能會被當作血腥犯罪分子逮捕」。在這情況下，逮捕當天大多數特勤人員選擇留在官邸主樓或休假來消極抵制。

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