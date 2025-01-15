南非打擊非法採礦釀慘劇！至少109死、500餘人受困地下

南非為了打擊非法採礦，去年11月起封鎖一處廢棄金礦，孰料卻釀成109死、500餘人受困。圖為獲救礦工瘦成皮包骨。（歐新社）

2025/01/15 10:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非每年因非法採礦損失10億美元（約新台幣330億元），警方從去年11月開始封鎖西北省一處廢棄金礦，中斷非法礦工的飲食和日常物資供應，希望藉此迫使他們出來，沒想到卻變成了慘劇，目前推估造成109人死亡、500餘人受困。

據《CNN》報導，礦業活動組織負責人姆班古拉（Mehack Mbangula）14日表示，這109名礦工很有可能死於飢餓和脫水，雖然外界對於還有多少人在礦洞裡眾說紛紜，但他認為應有500人左右。

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姆班古拉提供了一段駭人影片，從中可以看到礦坑內部有多具用塑膠布包裹的遺體，存活礦工在送出來的信件中，請求當局將他們救出去或者給予飲食，並透露屍臭味實在是太重了，使得他們不得不把遺體包起來。

南非法院雖然在警方封鎖礦坑後不久，就命令警察停止這項行動並提供飲食、讓救援隊進去查看，但顯然並未奏效。隨著越來越多死訊傳出和輿論壓力，南非當局終於開始規劃救援行動，南非人權委員會（SAHRC）也正在調查警方做法是否不當。

礦坑內部有多具用塑膠布包裹的遺體，看起來相當駭人。（法新社）

南非警方去年11月封鎖礦井。（歐新社）

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