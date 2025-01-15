死刑釋憲後維持原判！性侵勒殺馬國女大生 凶嫌更一審仍判死刑

備受矚目的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，嫌犯梁育誌被1、2審均判處死刑，經最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院更審上午視訊宣判，認為不符合憲判8號要件，仍判處死刑；這是憲判8號實質廢死以來，首宗仍維持死刑判決案例。（資料照，本報合成）

2025/01/15 10:56

首次上稿：09:38

更新時間：10:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，嫌犯梁育誌被1、2審均判處死刑，經最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院更審上午視訊宣判，認為不符合憲判8號要件，仍判處死刑；這是憲判8號實質廢死以來，首宗仍維持死刑判決案例。

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據了解，高雄市阿蓮區的男子梁育誌為了滿足性慾，曾到離家約10多分鐘的台南市歸仁區長榮大學附近勘查犯罪路線，發現當地晚上的路燈不亮，是學生離校的必經之路，下手好地點。

2020年10月28日晚上，梁嫌見馬來西亞籍鍾姓女大生獨自離校、經過，他涉嫌以麻繩套住她的脖子，再拖至路旁侵犯，最後將她勒死後，棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

橋頭地院和高雄高分院依強制性交故意殺人等罪判處梁育誌死刑，依法上訴最高法院，遺棄屍體罪部分定讞，性侵殺人則發回重新審理，梁育誌辯稱，並非故意殺害鍾女。

高雄高分院更一審審理，上午9點10分視訊宣判，合議庭認為梁犯行不適用憲法法庭憲判8號判決要件，仍然判處死刑，可上訴。

合議庭調查，梁嫌選擇套頸的「麻繩」材質甚為粗糙，移動繩結並不容易，結合「上吊結」的特性，必須雙手併用才能推動繩結、縮小繩圈，而繩圈內徑與鍾女頸部周長落差高達「4.5 公分」，深深凹陷在她頸部，形成一道極深的索溝，不僅壓碎A 女頸靜脈、頸動脈、氣管（15公斤的力量可以壓塌氣管），連深藏在甲狀軟骨後方的聲帶肌肉都被壓碎，足認是被告刻意雙手併用、以遠大於15公斤的力道勒斃她，有殺人的直接故意。

此外，梁嫌以「可與下體密合之不明柱狀物」激烈進出鍾女私處，造成類如唧筒的打氣效果，不僅使她陰道、膀胱嚴重充血，甚至局部出血，更使大量空氣從陰道被推入子宮，且因當時正值生理週期，大量空氣因而從子宮內膜脫落形成的靜脈破口進入血流，並逐漸回流至心臟，致她女右心房、右心室充滿遠大於150 ㏄的空氣，形成氣體栓塞，足認被告強制性交之力道甚大、方式甚為激烈，認定梁惡性重大，手段殘忍，

因此判處死刑。

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