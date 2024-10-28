綠色和平公布高雄沙灘塑膠原粒 林園中門沙灘最高

研究團隊在林園中門沙灘採集到單位公斤泥沙含有96.63顆的塑膠原粒。（圖由綠色和平提供）

2024/10/28 16:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕綠色和平與中山大學、台灣海洋大學研究團隊，今天公布在高雄市林園區及旗津區、高屏溪出海口南北岸區域等多處沙灘採樣塑膠原粒的調查結果，其中以林園中門沙灘最高，單位公斤泥沙含有96.63顆的塑膠原粒，其次為旗津貝殼館71.52顆；高屏溪南岸未採集到塑膠原粒。

不過，綠色和平強調，目前台灣學術界尚未定義出單位公斤泥沙含有多少顆的塑膠原粒，才算嚴重；這次研究主要目的在呼籲政府進一步檢視石化政策。

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台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，這是台灣首次針對塑膠原粒進行的系統性採樣調查，這些原粒材質以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）為大宗，皆屬可漂浮在水面的輕質塑膠，容易透過水體傳播，需要更多的檢測及研究投入，才能進一步掌握塑膠原粒可能排出的來源、擴散方向及累積地點。

綠色和平表示，塑膠原粒指5公釐以下、扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品的初級工業原料，因為顆粒小、重量輕，如果業者沒有謹慎處理，很容易逸散到自然環境中。

這次調查分別於今年8月10日、9月27日進行，地點包括林園區中門沙灘、高屏溪出海口南北岸區域，以及旗津區海水浴場、貝殼館、風車公園等處沙灘，除高屏溪南岸未採集到塑膠原粒，其他地點都發現數量不一的塑膠原粒，但以林園中門沙灘與旗津貝殼館最高。

研究團隊採集的塑膠原粒。（圖由綠色和平提供）

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