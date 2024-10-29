康芮颱風來襲 高灘處安排新店浮筒橋預防性撤離

康芮颱風將來襲，高灘處安排碧潭的新店浮筒橋預防性撤離。（新北市高攤處提供）

2024/10/29 10:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕依據中央氣象署公布康芮颱風最新路徑預報，颱風外圍環流有可能帶來強降雨，翡翠水庫於10月28日下午進行預防性調節放水，新北市政府高灘地工程管理處於29日起辦理位於碧潭渡船頭碼頭的新店浮筒橋預防性撤離作業，確保河道安全，浮筒橋封閉期間請民眾改道通行。

新店碧潭上游浮筒橋位於河川行水區，撤離需要一定的作業時間，為避免影響防洪安全，颱風來襲前夕高灘處必須優先評估提早安排撤離，以免到時新店溪水位上升措手不及。

請繼續往下閱讀...

高灘處長黃裕斌表示，康芮颱風來勢洶洶，除撤離浮筒橋作業先行啟動外，29日也會安排將新北河濱公園307頂帳篷預防性撤離，避免因風勢過強吹損，浮筒橋及帳篷撤離過程將出動大型吊卡車進行吊運作業，請民眾勿靠近撤離作業範圍，以免發生危險。

黃裕斌說，高灘處將會持續觀注康芮颱風動態，隨時啟動河濱公園內其他設施的撤離作業，呼籲民眾於颱風來襲期間盡量遠離河川區域，車輛停放在河濱公園停車場的車主也應隨時留意停車場簡訊及高灘處發布的新聞稿，留意河川橫移門及越堤道關閉時機，共同維護防洪及生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法