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    首頁　>　生活

    嘉市大樓無主舊單車 眾人齊心修繕捐做公益

    嘉義市議員王浩（中）等將腳踏車捐給嘉義就業中心，提供弱勢民眾使用。（圖由黃正岡提供）

    嘉義市議員王浩（中）等將腳踏車捐給嘉義就業中心，提供弱勢民眾使用。（圖由黃正岡提供）

    2024/10/29 09:10

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多腳踏車常被棄置在街道、建築內而成為垃圾，嘉義市宏都大樓管委會發現大樓內有多輛無主腳踏車，決定與嘉義市星光野路童軍團等合作，將無主腳踏車重新修繕，昨天捐贈6輛給嘉義就業中心提供弱勢民眾使用，讓廢棄物獲得新生。

    位於嘉義市保建街的宏都大樓，管委會發現大樓內有多輛無主腳踏車，不僅佔用公共空間、積灰塵，部分車輛長期閒置，雖然舊，但並非不堪用，頗為可惜。

    基於愛物惜物的理念，管委會總幹事與友人黃正岡、嘉義市星光野路童軍團、腳踏車教練陳成恩一同合作，利用童軍團進行童軍腳踏車專科章訓練過程時進行整修，市議員王浩得知此事，決定響應一起做公益，支應維修耗材相關費用。

    眾人與童軍團將7輛腳踏車巧手重新整理、拼修，組裝成6輛可正常使用的腳踏車，讓荒廢的舊物重獲新生，昨天一同捐贈給嘉義就業中心，提供給弱勢求職者運用，期待腳踏車能找到新主人，讓眾人愛心繼續延續。

    眾人將腳踏車重新整理拼裝。（圖由黃正岡提供）

    眾人將腳踏車重新整理拼裝。（圖由黃正岡提供）

    嘉義市星光野路童軍團成員修繕腳踏車。（圖由黃正岡提供）

    嘉義市星光野路童軍團成員修繕腳踏車。（圖由黃正岡提供）

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