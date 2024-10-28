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    砍樹驅鳥卻飛他處擾人「以鄰為壑」？ 中市農業局長否認

    市議員李天生表示，市府防止鳥群製造噪音，竟砍樹驅鳥，非常可議。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李天生表示，市府防止鳥群製造噪音，竟砍樹驅鳥，非常可議。（記者蘇金鳳攝）

    2024/10/28 14:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市樹木多的社區，因吸引鳥群棲息，嗚叫聲常擾人清夢，民進黨議員李天生今天在市議會提出質疑，夜鷹、八哥、麻雀等鳥類不僅白天吵雜，晚間更是叫個不停，民眾向市府反映，市府竟以砍行道樹方式驅趕，鳥群雖離開，卻到隔鄰繼續鳴叫，痛批根本是「以鄰為壑」，做法可議。

    農業局長張敬昌表示，並非農業局砍除樹頭，而且砍樹應該無法驅逐鳥群，但今年6月已經在潭子試驗成功，利用雷射方式驅趕鳥群，由於大里區民眾也有要求，將逐步推廣到全市，希望制止鳥隻噪音污染問題。

    議員李天生指出，很多民眾反映被鳥叫聲吵的睡不著覺，夜鷹、八哥、麻雀等鳥類不僅白天吵雜，晚間更是叫個不停，同時四處製造糞便，成為都市住戶頭痛的問題。

    其中，大里十九甲地區相當嚴重，李天生表示，由於有民眾反映傳出類似問題後，市府竟將停車場附近一帶行道樹的樹頭砍除，制止鳥類棲息，希望藉此做法趕走鳥群，不料鳥群卻飛到隔鄰地區，群聚在電線上繼續高歌吟唱，讓該地區民眾大表不滿，認為是「以鄰為壑」。

    李天生質疑，用砍樹的方法驅鳥是否合於規定，同時鳥隻只是由A區移往B區，加上樹木枝葉繼續生長出來後，鳥群還會再回來吟唱拉屎，因此砍除樹頭並不會達到驅逐鳥群的作用，要求農業局提出具體有效的防治措施，解決民眾的困擾。

    農業局長張敬昌表示，已試用雷射來驅鳥，成效不錯，會逐步用在全市。（記者蘇金鳳攝）

    農業局長張敬昌表示，已試用雷射來驅鳥，成效不錯，會逐步用在全市。（記者蘇金鳳攝）

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