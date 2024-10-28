「一切都是為了愛」 家扶媽媽蔡聿之用芳療為夫撫慰病痛

蔡聿之為因身體病痛的丈夫學習芳療按摩，現正籌備開辦個人工作室，盼將愛向外服務更多人。（記者李文德攝）

2024/10/28 14:28

〔記者李文德／雲林報導〕因丈夫車禍全身癱瘓，34歲的蔡聿之學習芳療按摩，盼為夫舒緩復健時痛苦，途中自己罹癌也不改其志，「生病不該是逃避學習的藉口」。她鍥而不捨歷經1年共50小時培訓，與雲林家扶中心其餘8位姊妹共同拿到美國認證芳療師專業證照，今共同分享喜悅。蔡聿之表示，現除為夫調配芳療精油外，更籌備成立個人工作室，希望將她所學服務更多人。

蔡聿之婚後任職家管，育有3子女，不過多年前丈夫車禍傷勢嚴重導致全身癱瘓，長期臥床，頓時經濟壓力轉向蔡聿之身上，為了一家生計轉換了跑道，但因照料丈夫需求，往往無疾而終。她表示，長期看到先生復健過程身體疼痛，讓她於心不忍。於是加入家扶中心「家長生涯發展方案」學習精油芳療。

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就在學習第3個月，蔡聿之竟意外發現罹患甲狀腺癌第一期，她回憶道「頓時晴天霹靂」，老天像是和她開玩笑，但「生病並不是逃避學習的藉口」，在體力允許下，她邊接受治療邊學習，就連課程老師也用線上課程傳授，實體課程她也把握閒暇之餘，向同為學員的其他家扶媽媽們求教。從芳療按摩、調配精油等，皇天不負苦心人，總算完成50小時培訓，更取得芳療師證照。

蔡聿之笑著說「一切都是為了愛」，現能獨當一面為夫調配專屬的芳療精油，因為學習課程讓她幫助先生，她想將在這份愛向外延伸，現正籌備個人芳療工作室，盼能幫助更多因身體疾病而困擾的民眾。

今雲林家扶中心邀請聿之等共9位家扶媽媽分享取得芳療師證照的喜悅，更在現場示範如何調配舒緩情緒等精油。家扶中心廖志文表示，2009年起雲林家扶每年都會推動「家長生涯發展方案」意在培養家扶家長的第二專長，每年針對不同主題進行課程，長年來已有超過百位家扶家長受訓且取得證照，更有近4成以第二專長開店。為了幫助家長們順利創業，後續也有理財規劃等課程，幫助他們順利圓夢，希望更家長們多一份收入保障。

蔡聿之為因身體病痛的丈夫學習芳療按摩，現正籌備開辦個人工作室，盼將愛向外服務更多人。（記者李文德攝）

雲林家扶中心今邀9位通過芳療師證照的家扶媽媽們，一起分享喜悅。（記者李文德攝）

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