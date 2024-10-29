大勢韓團Stray Kids週六見 高雄推韓食季、K-POP隨機快閃

高雄舞蹈教室將於本週五（11月1日）下午6點半在中央公園商圈舉行「Kpop Random Dance@高雄」快閃活動，邀請海內外歌迷朋友一起搶先暖身。（圖由經發局提供）

2024/10/29 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國大勢男團Stray Kids本週六11月2日將強勢登上高雄世運主場館，預計會有破萬歌迷齊聚、感受獨特舞台魅力；高雄市政府為讓粉絲沉浸感受追星樂趣，除延續兌換面額50元的「商圈夜市優惠券」，同時串聯超過30家韓式料理餐廳推「安可主題月韓食季」提供加碼優惠，並結合舞蹈教室規劃「Kpop Random Dance」響應活動，邀請海內外樂迷朋友一同享受韓國流行音樂文化。

高市經發局長廖泰翔表示，為讓歌迷粉絲來高雄能有難忘的行程體驗，「安可主題月韓食季」只要憑商圈夜市優惠券消費，即可加碼享有各式好康優惠，如贈送炸年糕、蜂蜜柚子茶、消費95折等，希望可以讓STAY們盡情享受高雄特色美食，帶著滿滿活力大聲應援！

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經發局指出，本次演唱會高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」熱情響應，特別合作發起「Kpop Random Dance@高雄」隨機舞蹈快閃活動，將於這週五（11月1日）下午6點半，在最具次文化特色的中央公園商圈開跳！

不僅要歡迎來自各地的STAY搶先練歌暖身，近兩年內曾在高雄開唱的大咖韓星名曲，也將與粉絲一起回味。歡迎熱愛K-POP的樂迷朋友們一起來練舞，填寫報名表單更有機會抽中應援好禮。

「安可主題月-韓食季」合作店家水刺床韓式烤肉餐廳品牌經理薛又銘表示，很高興能參加市府的響應活動，本餐廳提供頂級的肉品、道地的韓式烤肉及專人桌邊服務，能讓歌迷朋友盡情享受韓國美食，11月只要來店使用商圈夜市優惠券即贈韓國進口果汁，歡迎大家一起來水刺床吃烤肉。

經發局補充，憑指定演唱會門票即可至捷運站（左營高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、中央公園站及鹽埕埔站）兌換50元商圈夜市優惠券，並加碼享主題月、特色商家、飯店住宿及觀光景點等多種優惠，還有K-POP隨機舞蹈快閃活動等你來挑戰，請歌迷粉絲們隨時關注經發局FB粉絲團或IG或商圈夜市優惠券官網了解更多活動詳情。

高雄市政府宣布憑指定演唱會門票，於6處捷運站即可兌換50元商圈夜市優惠券，可使用於高雄40+處商圈夜市及300+家以上在地好店。（圖由經發局提供）

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