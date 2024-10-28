淡水竹圍高中首奪全國橄欖球聯賽冠軍 八方雲集頒50萬獎金鼓勵

新北市立竹圍高中首奪全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集頒發獎金鼓勵。（圖由八方雲集提供）

2024/10/28 16:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕長時間在草皮熱血奮戰，新北市立竹圍高中在113年全國橄欖球聯賽冠軍賽以17：7擊敗八斗高中，首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，這是竹圍高中隊史第3冠。長期贊助球隊的八方雲集創辦人林家鈺頒發50萬元獎金，肯定橄欖球隊的傑出表現。

竹圍高中橄欖球隊有一半以上出自清寒、隔代教養和單親家庭，竹圍高中橄欖球隊教練李建霖坦言，少子化再加上淡水地區運動項目多，運動能力好的學生多選擇其他運動，自己能選擇的選手比較少，期盼更多人參加橄欖球。

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為協助球隊，八方雲集慈善事業社會福利基金會董事長蘇淑幸與林家鈺認養隊中多名清寒家庭學生，長期贊助球隊球具、參賽費用、每天早餐豆漿與水餃。

八方雲集還供應了學生學費及生活費，讓球員無後顧之憂，用橄欖球勇敢追夢，李建霖說，八方雲集是奪冠背後的隱形功臣。

2020年蘇淑幸透過李建霖認識了鄭兆毅，鄭當時前往亞洲橄欖球強國日本逐夢，蘇淑幸當場答應成為靠山。如今鄭兆毅去年自日本橄欖球名校天理大學畢業，已經成為旅日橄欖球職業選手。

八方雲集長期認養新北市立竹圍高中、正德國中橄欖球隊等多所在地淡水學校學童，減輕學校的負擔，將愛心幫助真正需要的年輕人。

新北市立竹圍高中首奪全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集創辦人林家鈺（中）頒發50萬元獎金。（圖由八方雲集提供）

八方雲集慈善事業社會福利基金會董事長蘇淑幸與橄欖球隊員合影。（圖由八方雲集提供）

長時間在草皮熱血奮戰，新北市立竹圍高中（黑衣）首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍。（圖由八方雲集提供）

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