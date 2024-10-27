「變形金剛」真實上演！北捷弟弟秒變「大黃蜂」 網嗨：實在太可愛

一名男童在捷運站變身成「大黃蜂」，不少網友直呼超可愛。（擷取自Threads）

2024/10/27 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕31日萬聖節在即，許多人為變裝別出心裁。網友昨分享，在新北市某處的捷運站竟然出現超萌「變形金剛」，仔細看是一名男童身穿「大黃蜂」套裝，當他雙膝跪地，竟秒變一台跑車的造型。貼文曝光，掀起網友討論。

網友近日在社群平台Threads分享影片，只見畫面中，一名男童將黃色紙箱穿在身上，不過當他雙膝跪地時，竟秒變一台跑車，而男童的爸爸也在一旁擺拍，吸引不少路人圍觀。許多網友立刻看出就是變形金剛的「大黃蜂」，讓原PO笑翻，「小男孩不停跪拜，樂此不疲，但太可愛了所以沒人要阻止」。

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貼文曝光，不少網友紛紛笑翻，「弟弟這裡不能停車喔」、「有夠可愛，萬聖節不要那麼認真也可以的吧」、「看起來是他爸喊變身，然後拿手機幫他拍變身的影片」、「這就是一言不合就開車嗎？」、「爸爸帶娃，活著就好」、「我晚上搭同班車抵達南勢角，小孩真的非常的開心一直表演，爸爸有制止但是止不住小孩的興奮」、「這個是『超級變變變』嗎？」

弟弟忘情的雙膝跪地，讓不少網友笑翻。（擷取自Threads）

一秒變身成「大黃蜂」非常吸睛。（擷取自Threads）

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