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    高雄萬聖節3天吸16萬人潮 市集不到7點提早完售

    高雄萬聖節3天吸引近16萬人朝聖，22米大南瓜光雕秀到場必看的精彩焦點。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節3天吸引近16萬人朝聖，22米大南瓜光雕秀到場必看的精彩焦點。（記者許麗娟攝）

    2024/10/27 22:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄萬聖節今年移師凹子底森林公園擴大舉辦，活動自25日晚上正式啟動，3天已吸引逾16萬人參與，由於這2天適逢週末假日和舉辦遊街派對、封街塗鴉大型活動，市集攤位全被人潮擠爆，攤商賣到手軟，今日不到7點就已提早收攤，並直呼這是「完售節」。

    高雄市教育局指出，今年活動一連舉辦10天將持續至11月3日止，這2天適逢週六、日，從昨晚的大遊行，至今日在在南瓜舞台有小公視《妖果小學》主演的童樂會，在水果奶奶和小岳哥哥、庫倫和嘎嘎等角色的帶動下，現場氣氛相當熱絡，而封街塗鴉及夢幻泡泡也大受到親子喜愛，尤其馬路彩繪大成功，小朋友甚至玩到哭求不想回家。

    此外，小公視的巨型扭蛋機短短2天內800顆「口袋小子」扭蛋全數售罄，市集攤商也迎來大批顧客，不少攤商在傍晚時分便已完售商品，讓這次的高雄萬聖節市集被稱為「完售節」。

    針對活動帶來的大量人潮，高雄市政府已要求捷運公司加派班次、加強人流疏導，並加派警力在捷運站協助引導，以維持人流安全。南屏路封街塗鴉活動結束後，交通設施快速拆除恢復通行，並由交通大隊協助指揮，保障用路人權益。

    高雄萬聖節將持續至11月3日，期間每晚將上演「大南瓜雷射燈光秀」和「南瓜燈海」。

    今日下午舉辦封街塗鴉，大小朋友畫得很盡興。（高雄市教育局提供）

    今日下午舉辦封街塗鴉，大小朋友畫得很盡興。（高雄市教育局提供）

    攤商早早就掛出完售，晚上7點已提早收攤。（高雄市教育局提供）

    攤商早早就掛出完售，晚上7點已提早收攤。（高雄市教育局提供）

    攤商早早就掛出完售，晚上7點已提早收攤。（高雄市教育局提供）

    攤商早早就掛出完售，晚上7點已提早收攤。（高雄市教育局提供）

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