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    奇！福德正神託夢南下找「百年土地公廟」 真遇收藏家割愛石板屋

    彰化縣員林市民生福神宮由百年石板打造，每片重達50公斤，必須出動2名壯丁才搬得動。（蕭上筆提供）

    彰化縣員林市民生福神宮由百年石板打造，每片重達50公斤，必須出動2名壯丁才搬得動。（蕭上筆提供）

    2024/10/27 23:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市民生里上週舉辦「福神宮」安座入火儀式，是當地第一座土地公廟，不過廟宇剛新建落成，就已有百年歷史，令地方鄉親感到驚奇。民生里里長蕭上筆表示，興廟前土地公曾託夢表示要住「百年屋子」，他一度認為不可能，沒想到有南部收藏家願意割愛百年石板屋，才能完成這件大事。

    蕭上筆表示，員林市民生里內並沒有土地公廟，地方民眾都希望能建有屬於自己的土地公廟，可是請神要有機緣，由於他喜愛收藏古物，某日他夢到土地公表示「要住『百年的屋子』，並指示他要往南找」，夢醒後他覺得不可思議也認為不可能，去哪找百年的房子？某日他到出遊，因緣際會下認識南部一古物收藏家，他聊起這段土地公的囑託，沒想到對方真的有百年屋子，而且就是土地公廟。

    終於找到百年老厝！蕭上筆說，這座「百年屋子」前身就是土地公廟，因早期土地公廟都相當小，興建時都是就地取材，這座廟由石板組合而成，且每片石板都有手鑿的痕跡，非機器切割，所以難能可貴，而從這座土地公廟的造型與風化情形判斷，至少超過一百年的歷史。

    蕭上筆說，這座廟共由7片石板組合而成，每片石板約有50公斤重，每片石板上設計留有卡榫組裝固定，使其不易動搖，欽佩古人造屋的智慧。他也說，深怕百年古屋損壞，一度出動吊車般運，並一片片拆開後，再一片片組裝完成，擇定本月10日舉行入火安座儀式，民生里終於有自己的土地公了。

    陳姓里民說，相當開心有土地公來坐鎮民生里，感覺有神來尋田水，地方安寧就有保障，希望能帶來平安與好運。

    彰化員林民生福神宮土地公，曾託夢指示里長要住百年老屋。（蕭上筆提供）

    彰化員林民生福神宮土地公，曾託夢指示里長要住百年老屋。（蕭上筆提供）

    彰化縣員林市民生里福神宮，廟宇外觀由7片石板打造，外表都有手鑿的痕跡，從造型與風化情形判斷，至少超過一百年的歷史。（蕭上筆提供）

    彰化縣員林市民生里福神宮，廟宇外觀由7片石板打造，外表都有手鑿的痕跡，從造型與風化情形判斷，至少超過一百年的歷史。（蕭上筆提供）

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