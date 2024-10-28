為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北消防員火場空間迷航 急喊Mayday求援啟動救援機制救4人

    新北市新莊今天凌晨傳出住宅火警，4名消防員進入火場搜救人命，傳出空間迷航，緊急呼喊Mayday求救，現場帶隊官緊急啟動RIT救援機制，順利救出4名消防員；照片為消防演練與新聞事件無關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊今天凌晨傳出住宅火警，4名消防員進入火場搜救人命，傳出空間迷航，緊急呼喊Mayday求救，現場帶隊官緊急啟動RIT救援機制，順利救出4名消防員；照片為消防演練與新聞事件無關。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/10/28 19:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一間公寓今天清晨傳出火警，消防單位獲報趕抵救援，疏散5人，傳出屋主親戚受困，4名消防員分兩組進入人命搜索，救出受困者卻在火場空間迷航，消防員呼喊Mayday啟動求救程序，帶隊官啟動RIT救援程序，在安全處及時救出、接應4名受困人員脫困，遏止救人傷亡悲劇。

    此外，另位頭前分隊消防員救災返隊，感到身體不適，送醫檢查，發現其血液中一氧化碳（CO）濃度偏高，經高濃度氧治療情況穩定，後續檢查後恢復正常，幸無大礙。

    新北市消防局今天上午6時許獲報化成路一處透天厝傳出火警，頭前、二重消防分隊

    最先趕抵現場疏散5人，傳出起火戶仍有屋主堂弟受困，第二大隊帶隊官派遣兩組、4名滅火小組進入人命搜救、攻入火場救人。

    因火場格局複雜、空間受限，救災人員人命救援之際，於火場中傳出空間迷航，消防員立即啟動Mayday求救程序，透過無線電呼叫求救，現場指揮站、帶隊官接獲訊息，迅速啟動RIT救援機制。

    兩組救援小組4人進入火場救援，在二樓相對安全處發現兩組受困人員，發現氣瓶仍有殘留，連忙救出4名消防同仁，安全帶離火場；消防局表示，在相關災例後，建立RIT救援機制，希望每位出勤消防員都能安全返家，保障同仁安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播