獨家》以台灣之名 新北消防參與國際縱火人員調查協會

新北市消防局副局長陳崇岳（左二）率考察團，到美國北卡羅萊納州，參加國際縱火人員調查協會，與IAAI主席Randy Watson（右二）交流，期待台灣與IAAI能有更多合作機會。（消防提供）

2023/04/25 03:02

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市消防局考察團24日晚間9時許（美國時間24日上午9時）在美國北卡羅萊納州，參與國際縱火人員調查協會 （IAAI,INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARSON INVESTIGATORS,INC.）第74屆年會，與全場70餘國會員，同場觀摩國際最新消防火災鑑識、消防搶救及緊急救護等發展趨勢，新北市消防局副局長陳崇岳與主席Randy Watson交流，分享台灣火災調查工作，火調訓練培養等經驗，更以台灣新北名義與會，消防外交再建功。

國際縱火人員調查協會IAAI今年在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情緩和後，復辦國際年會，新北消防局以台灣新北名義與會，由副局長陳崇岳率火災鑑識中心技正王惠慧、股長黃柔瑄、中隊長沈衍邑、EMTP高級救護技術員李憲賓共5人與會，4月22日深夜從桃園國際機場搭機前往美國，美國時間24日抵達北卡羅萊納州切諾基（Cherokee），參加國際縱火人員調查協會IAAI第74屆年會。

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陳崇岳於會中，分享新北市為台灣最大城市，人口達400萬，面臨最多火災案件，

火調人員如何透過火場跡證、儀器分析，還原釐清火災成因，供司法單位後續偵辦、釐清案發經過、起因、動機，還給被害人公道，成為守護受災戶最後一道防線。

陳崇岳說，IAAI今年第74屆年會於美國北卡羅來納州切諾基舉辦，七十個各會員國經驗豐富火災調查人員，同場分享火災調查新知與技術，更重要的是，在武漢肺炎疫情後，世界更加重視人命安全，會中討論到火調人員進行火災調查危害辨識與健康評估的重要性，由於火場大量燃燒，產生有毒產物，在火災撲滅後也存在於火場環境中，火調人員調查火災原因真相之際，也要做好安全防護工作，他向各國分享這正巧跟新北消防致力維護同仁安全的理念不謀而合。

IAAI人員表達樂見新北消防與會，希望與國際接軌，汲取火災調查專業技術新知，並與世界各地火調人交流，透過經驗與研討會，強化台灣火災調查專業知識與技能。

陳崇岳一行人今天上午參加國際縱火調查年會後，考察團將於美國時間4月27日，到印第安納州印第安納波利斯，參加2023國際消防教官研討會（FDIC International 2023），4月29日前往西雅圖，全世界OHCA存活率最高城市進行救護交流，參訪119火災指揮中心及災害應變中心，預計5月3日返抵台灣。

據了解，國際縱火調查協會為全球最大火災調查組織，西元1949年成立於美國肯塔基州成立，透過提供教育、培訓、專業研究、認證等方式，致力於提升縱火和爆炸調查專業人員之專業能力。

該協會至今共有70個分會，9000餘名會員，固定於每年4、5月舉辦全球年會與訓練研討會，由相關領域專業或技術人員發表研究成果、新技術、案例等火災調查相關資訊，透過會員之間的經驗交流來促進火災調查技術發展。

新北市消防局由副局長陳崇岳率考察團，到美國北卡羅來納州，參加國際縱火人員調查協會年會，與全球70國火調專家交流。（消防提供）

新北市消防局副局長陳崇岳（左）與IAAI主席Randy Watson（右）交流，期待台灣與IAAI能有更多合作機會。（消防提供）

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