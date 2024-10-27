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    小琉球潛水運動興盛卻無高壓氧設備 立委要求衛福部評估

    小琉球是國內潛水盛地。（記者陳彥廷攝）

    小琉球是國內潛水盛地。（記者陳彥廷攝）

    2024/10/27 23:02

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東擁有綿長海岸線，墾丁是國內老牌潛水盛地，小琉球則是新興海，不過，日前卻傳出有潛水員疑似減壓不慎，上浮後發生潛水夫病，最後得輾轉後送國軍左營總醫院救治，引發潛界關注，立委徐富癸請衛生福利部評估於小琉球設置高壓氧相關設備。

    屏東擁有墾丁、小琉球兩處潛水盛地，墾丁有恆春旅遊醫院等具備高壓氧艙，具備緊急處理能量，但要是在小琉球發生潛水夫病（潛水減壓病），就得搭上船再轉搭救護車，至東港安泰醫院或高雄國軍左營總醫院就醫，舟車勞頓下，難免會有延誤疑慮。

    立委徐富癸說，小琉球為離島，醫療資源本就較本島更不易取得，現在每年至少100萬人次登島，又成為潛水聖地，未來在預防潛水夫病的部分可能會形成需求，而救命黃金時間寶貴，請衛福部評估於小琉球建置高壓氧設備，可第一線立即處理，也獲得部長邱泰源承諾帶回研擬可行方案，他則是會持續追蹤。

    潛客阿志說，潛水夫病是在減壓過程中上浮壓力減小，氣體解離，而主要的氮氣在血液中解離若是速度過快，則出現氣泡減壓症，即氣體短時間內快速游離，卻來不及排出體外並累積，直接對細胞造成傷害或阻礙血液循環造成缺血和缺氧，在潛水人口如果越來越多下，在潛水地附近就有高壓氧設備，是一個很必要的救命設施，將可大幅減低潛水夫病可能因延遲而造成的更多傷害。

    大鵬灣國家風景區管理處有鑑於轄區內的潛水人口越來越多，今年也特別協助萬德福潛水有限公司，日前分別於小琉球及墾丁辦理潛水公益講座，邀請專研潛水醫學的國軍左營總醫院潛水醫學科醫師林冠宏講授「潛水環境下的運動醫學」，針對水肺、自由潛水員及相關業者，提供認識潛水減壓病及緊急處置與後送的醫學知識。

    小琉球是國內潛水盛地。（記者陳彥廷攝）

    小琉球是國內潛水盛地。（記者陳彥廷攝）

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