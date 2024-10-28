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    柴油車調修補助擬延至明年底 最高可領8萬元

    為持續改善空品，環境部擬將柴油車調修補助期限延至2025年底。示意圖。（資料照）

    為持續改善空品，環境部擬將柴油車調修補助期限延至2025年底。示意圖。（資料照）

    2024/10/28 15:58

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為改善空氣品質，環境部今（28）日預告修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，將補助期限由今年底再度延長至明年底，補助上限維持8萬元，並新增4期大型柴油車為補助對象，預計年底前公告生效。

    環境部大氣環境司長張順欽表示，為維護空氣品質，老舊大型柴油車若要行經被劃設為空氣品質維護區的區域，都要通過檢驗符合排放標準才能夠進入。大型柴油車經調修燃油控制系統後，約可減少排放五成以上的粒狀污染物，有助於改善空氣品質；統計截至今年9月底，全台1至3期的老舊大型柴油車約有7萬輛，其中約1萬輛需改善。

    張順欽表示，為鼓勵1至3期的大型柴油車車主完成調修，擬將原訂今年底結束的調修補助辦法，延長至今年底，依照調修項目不同有不同的補助金額，一台柴油車最多可拿到8萬元補助；另為鼓勵4期大型柴油車車主，主動到檢申請自主管理標章，此次也將4期大型柴油車納入補助對象，預計約有4萬台車輛能夠受惠。

    為加強交通工具等移動污染源管制，環境部今天也修正發布「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」，改以公式化計算罰鍰額度，並新增汽機車等若污染違規行為對學校有影響，罰鍰將加重1.5倍；若在空氣品質維護區重複違規，也可累計違規次數加重裁罰。

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