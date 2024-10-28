北京小學校門口驚傳中年男持刀砍人 3學童染血倒地畫面曝

北京海淀區中關村第三小學28日下午驚傳持刀砍人案，數名學童遭受攻擊倒地。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/10/28 18:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻頻發生隨機傷人事件，北京海淀區一所小學今天（28日）下午驚傳持刀砍人案，3名學童遭受攻擊，當地警方證實此事，稱有5人受傷，包含3名未成年人。

位於北京海淀區的「中關村第三小學」，今天下午驚傳一名年約5、60歲的中年男子持菜刀在校門口砍殺剛放學的小學生。旅義華僑作家李穎透過X平台分享事發現場的影片，可以看到人行道上躺著數名血跡斑斑的學童，有的家長難過的跪坐在地上抱著孩子，現場一片混亂。

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海淀區公安分局隨後證實此事，發布通報指事發於今下午3點20分左右，犯人為50歲唐姓男子，有5人遭受攻擊受傷，包括3名學童。通報稱，唐男當場被逮捕，傷者經送醫治療後幸無生命危險，全案正進一步調查中。

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