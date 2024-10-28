為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北京小學校門口驚傳中年男持刀砍人 3學童染血倒地畫面曝

北京海淀區中關村第三小學28日下午驚傳持刀砍人案，數名學童遭受攻擊倒地。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

北京海淀區中關村第三小學28日下午驚傳持刀砍人案，數名學童遭受攻擊倒地。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/10/28 18:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻頻發生隨機傷人事件，北京海淀區一所小學今天（28日）下午驚傳持刀砍人案，3名學童遭受攻擊，當地警方證實此事，稱有5人受傷，包含3名未成年人。

位於北京海淀區的「中關村第三小學」，今天下午驚傳一名年約5、60歲的中年男子持菜刀在校門口砍殺剛放學的小學生。旅義華僑作家李穎透過X平台分享事發現場的影片，可以看到人行道上躺著數名血跡斑斑的學童，有的家長難過的跪坐在地上抱著孩子，現場一片混亂。

海淀區公安分局隨後證實此事，發布通報指事發於今下午3點20分左右，犯人為50歲唐姓男子，有5人遭受攻擊受傷，包括3名學童。通報稱，唐男當場被逮捕，傷者經送醫治療後幸無生命危險，全案正進一步調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男子持刀北京商場瘋狂砍殺 已知1死12傷
2018/02/11 16:31

男子持刀北京商場瘋狂砍殺 已知1死12傷
傷及學童！中國廣州六旬翁小學校門口持刀傷3人
2024/10/09 12:52

傷及學童！中國廣州六旬翁小學校門口持刀傷3人
impression

中國信託銀行財富傳承新思維 遺囑信託讓愛不間斷
追砍上學途中母女 浙江50歲男子當場被逮
2024/10/23 13:46

追砍上學途中母女 浙江50歲男子當場被逮
19歲中國男子在東京街頭隨機砍人 被逮竟稱：我就是想殺人
2024/09/08 15:45

19歲中國男子在東京街頭隨機砍人 被逮竟稱：我就是想殺人
impression

戴資穎出席中華電信守護生態永續活動 目前先養傷、下一步再想想
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播