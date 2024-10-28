高捷世運站啟動多重災難模擬演練 優化緊急應變能力

高捷R17世運站啟動多重災難模擬演練，優化緊急應變能力。（高捷提供）

2024/10/28 16:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今選擇R17世運站，舉行今年度第四季多重災難模擬演練，透過內部各單位與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，共同演練、優化面對各項異常事件的緊急應變能力。

模擬演練今下午在R17世運站舉行，模擬捷運系統楠梓科技園區站至油廠國小站間，因鄰近工區大型吊臂掉落，導致雙向列車無法通行，採取小港站至世運站及楠梓科技園區站至岡山站局部運轉，世運站至楠梓科技園區站啟動公車接駁，本次演練與各支援單位合計動員近百餘人次，調派2輛計程車、4輛遊覽車進行接駁，共同合作處理演練事故。

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高捷表示，感謝交通局指導演練進行，並於日前偕同公司主管拜會高市遊覽車、計程車及租賃車等公會，期在需執行公車接駁作業時，可迅速調派車輛前來接駁旅；高捷為確保行車安全及提升同仁事故事件處理效率，也定期執行各類模擬演練，以確保未來有任何相關事故發生時，能夠安全、迅速的緊急應變。

交通局也肯定高捷及捷運警察隊合作執行本次演練用心，並期許高捷公司能針對前次營運中斷事件及本次演練過程進行檢討，將經驗傳承、拓展至全線站務人員，確保未來若有營運中斷事件時，能迅速應變，落實相關標準作業程序，將旅客快速且安全載運至目的車站。

高捷R17世運站啟動多重災難模擬演練，優化緊急應變能力。（高捷提供）

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