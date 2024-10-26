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    高捷小港林園線 今年11月正式動工

    高雄捷運小港林園線路線圖。（圖由高市捷運局提供）

    高雄捷運小港林園線路線圖。（圖由高市捷運局提供）

    2024/10/26 10:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運小港林園線去年11月舉辦聯合動土祈福典禮後，捷運局與統包商榮工工程於昨（25日）晚舉辦第一場施工說明會，向關心捷運的小港里民們報告，捷運小港林園線今年11月要動工了!

    總長11.59公里的高雄捷運紅線小港林園線，路線起於高捷紅線最南邊的R3小港站預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，再於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區，沿線將新設置7座車站，包括地下車站6站、高架車站1站，預計120年完工通車。

    這場說明會在高雄市社教館體育館舉行，包括沿線小港居民、各界民代及廠家均派員出席，相當關心這條捷運建設。

    高雄市捷運局表示，小港林園線於111年9月獲行政院核定後，順利在112年完成全線機電系統標、軌道標及第一階段土建標的統包工程案採購發包作業。其中土建標統包工程，是由榮工工程承攬施作，自既有R3小港站尾端起，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園，長度約6.35公里。

    捷運局及榮工工程均指出，小港林園線第一階段土建標統包工程，設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，今年11月起將陸續於沿海二路至沿海三路架設圍籬施工，統包商榮工工程在施工過程中，將確實依交通維持計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管制，降低交通衝擊，以減少對周邊環境的影響，如期如質完工。

    捷運局強調，小港林園線是既有高雄捷運紅線的往南延伸，採一車到底方式，沿線民眾若有相關建言，歡迎隨時反映。

    高捷小港林園線舉辦第一場施工說明會，民眾發言踴躍。（圖由記者葛祐豪翻攝）

    高捷小港林園線舉辦第一場施工說明會，民眾發言踴躍。（圖由記者葛祐豪翻攝）

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