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    高雄大港青年實習站報佳音 頂級旅店吸引實習新血轉正留任

    青年局長張以理（右）訪視實習生的工作現況，並與晶英國際行館總經理賈璧羽（中）討論實習機制。（青年局提供）

    青年局長張以理（右）訪視實習生的工作現況，並與晶英國際行館總經理賈璧羽（中）討論實習機制。（青年局提供）

    2024/10/29 09:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局成立、為青年提供實習與就業機會的「大港青年實習站」媒合平台，今年已成功媒合700多名青年至140家高雄企業實習；有頂級旅館肯定實習青年能力與工作態度，提供機會讓實習生轉正職、畢業即就業。

    青年局指出，許多學子就學期間因缺乏實務經驗，畢業後常面臨學用落差，深感職海茫茫；有鑑於此，今年「大港青年實習站」募集各產業領域逾230家實習企業，提供超過1500名實習職缺。

    其中落腳高雄亞灣、2017年11月開幕的「晶英國際行館Silks Club」，更是連續2年加入大港平台計畫並順利從媒合實習生中，尋得符合企業需求的正職人力；青年局長張以理日前拜訪「晶英國際行館」探班實習生，並與總經理賈璧羽會談，瞭解實習生工作現況與企業培育青年人力的做法。

    賈總經理指出，「晶英國際行館」特別關注實習生的成長，並透過聚會、經驗分享等活動，幫助實習生提升專業服務技能和應變能力；此外，每周追蹤各部門實習生的工作狀況，適時提供協助，因此實習結束後實習生的轉正率極高。

    就讀正修科大餐飲管理系、現擔任晶英國際行館禮賓司接待員的黃彥榮表示，非常認同御盟集團的的企業文化，公司會為實習生舉辦迎新活動或聚會，讓人感受滿滿的溫暖與團隊凝聚力；尤其館內有兩位具有金鑰匙（飯店業禮賓人員最高榮譽）資格的前輩，更是他學習嚮往的目標，期許自己實習期間持續精進，未來有機會也能獲得金鑰匙殊榮。

    青年局表示，大港平台現已上架逾230家企業、超過1500個職缺，除實習職缺，也規劃企業參訪及產業見習工作坊活動，幫助青年對產業有進一步的了解，歡迎設籍高雄或在高雄就學的高中職、大專院校學生造訪網站登錄投履歷。

    青年局長張以理（右）前往晶英國際行館參訪，由總經理賈璧羽（左）導覽企業環境。（青年局提供）

    青年局長張以理（右）前往晶英國際行館參訪，由總經理賈璧羽（左）導覽企業環境。（青年局提供）

    晶英國際行館的室內空間猶如精品展間，盡顯國際藝術視角的低調奢華。（青年局提供）

    晶英國際行館的室內空間猶如精品展間，盡顯國際藝術視角的低調奢華。（青年局提供）

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