不滿湖口訓練場射擊噪音 新埔下寮里民決議要拿現金回饋

新竹縣下寮里里長林鼎基針對國防部睦鄰款以問卷兼連署方式，調查里民是否同意發放現金回饋，他說總共收到1800多人的連署同意。（林鼎基提供）

2024/10/28 15:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮下寮里針對湖口訓練場的國防部睦鄰回饋金運用方式召開里民大會，里長林鼎基說，在對全里2700多人問卷調查，獲1800多人連署支持下，他們決議要求國防部比照龍潭機場航空噪音的補償辦法，以實際受害程度，對個人發放現金直接回饋。

新埔鎮公所主任秘書王偉全說，他們會把下寮里民的前述決議轉呈相關單位參考，但在國防部回饋機制並未改變前，他們仍會且必須依照現行的制度辦理。

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上寮里長劉德文說，對於回饋機制，他只要求要做到讓鄉親能真正有感。基本上他認為仍應採4里是共同生活圈的方式來看待和執行較妥，這就像一根筷子一折就斷，10根筷子團結力量較大一樣，況且很多上、下寮的里民原來都是南北平里搬出來的鄉親，用生活圈的概念辦理回饋有助區域發展和共好。

同時劉德文也希望鎮公所要用「加法」的概念看待睦鄰款的使用，也就是公所本該做的建設用正常的年度預算編列執行，回饋金則由里長依里民實際所需提報執行較妥。

南平里長劉守森直言，他反對下寮里的現金回饋個人的提議，畢竟這樣做違反目前國防部的相關規定，他擔心這樣的作法可能反而會影響到整體新埔可受回饋的總額預算。

而且以目前射擊訓練的狀況，發射點雖在上下寮里交界處，但彈著點卻都在南平里，下寮里用人口比例來主張回饋機制，這對人口較少，但實害更大的南平里民不公，他支持劉德文的大生活圈概念來看如何回饋。

北平里長林有裕則說，上、下寮里相對靠近市區，較南北平里更容易獲得「關愛的眼神」。目前國防部正逐步收回在該里境內的相關用地，未來訓練場將朝該里擴大範圍，對該里的影響也將更為嚴重，所以他認為要檢討回饋機制，可以等到訓練場的範圍等完全底定後再一次通盤檢討確認。

下寮里里長林鼎基說，陸軍湖口訓練場緊鄰著該里，該里受到噪音的危害最深，其次就是上寮、南平以及北平3里。

目前新埔鎮每年有800萬的軍方睦鄰款回饋，他認為這筆錢應該由實際受害的4里依受害程度和人口比例分配，不同意現行齊頭式假平等外，更反對4里要各自提撥50萬給鎮上其他並未受害的里別使用。

他說，陸總針對龍潭機場受害戶的回饋補償機制，是依實際受害的情況分級，對個人發放450元、500元、以及600元。他上週五趁平安戲拜拜召開下寮里里民大會討論，並於事先發放問卷進行調查，結果有7成以上的里民同意接受現金回饋。他近期整理後會透過管道向國防部遞交前述連署書和意見。

新竹縣新埔鎮下寮里里長林鼎基（前立者）為了國防部睦鄰款日前召開里民大會商討，吸引各級民代到場了解。（林鼎基提供）

新竹縣陸軍的湖口訓練場，入口處在圖左的下寮里，但是戰車砲的發射點在上寮里，彈著點卻在南平里，緊鄰南平的北平里也一併會受影響。（記者黃美珠攝）

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