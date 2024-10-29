生生喝牛奶》乳糖不耐學童選含鈣豆漿 最快11月中旬後開始供應

生生喝牛奶政策這學期開始上路，有乳糖不耐症的學童可選含鈣豆漿，目前招標作業已經完成，預計最快11月中旬後就可以開始供應。（資料照）

2024/10/29 13:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部與教育部在這學期開始推動生生喝牛奶政策，乳糖不耐症的學童可改選含鈣豆漿，在含鈣豆漿招標作業多次流標後，終於成功招標並於昨天完成評選作業，農業部今（29日）表示，預計最快11月中旬後就可開始供應。

美國、日本實施校園供應學童牛乳都超過一甲子，為學童補鈣、助長高，台灣直到這學期才在公立國小與附設幼兒園開始實施，學童可選保久乳或鮮乳，有乳糖不耐症的學童可選含鈣豆漿，1週規劃至少供應2次，也就是1學期會供應44次，教育部調查統計，國內學校因擔憂冷鏈問題超過7成選保久乳，選鮮乳的不到3成，其中有乳糖不耐症的學童則約2.2%。

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目前國內大部分學童都已陸續喝到國產牛乳，但每瓶含運費14元的含鈣豆漿因招標作業多次流標，一直都無法供應，農業部畜牧司表示，含鈣豆漿標案已於近期順利標出，並於昨天完成評選作業，預計最快11月中旬後就可開始在平台提供學校下單與供應，另目前內部也在研議，為避免重蹈保久乳一次發放8瓶造成家長負擔等情況，含鈣豆漿不會拚這學期一定要讓學童喝滿44次，會將數量適度分配與分散到下學期，讓學童適度飲用。

另部分選擇鮮乳的學校，發生鮮乳送到班級時是上課時間，而非下課時間，雖有保冷袋，但部分老師仍要求學童立刻飲用，據了解，農業部之前和縣市政府宣導時都有強調保冷袋的保冷時間可長達90分鐘，但第一線教育現場的教師似乎仍不清楚保冷袋保冷時效，農業部畜牧司表示，會再跟教育部共同宣導保冷袋的冷藏時間，之前也已協調乳廠配送鮮乳時一定要有保冷袋，只要在保冷袋的時效內，鮮乳的冷鏈都不會有問題，若有遇到保冷袋不足的問題，也一定會再請廠商提供。

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