屏東美食短影音競賽得獎名單出爐 霧台甜甜圈奪冠

屏東美食短影音競賽優勝名單出爐，件件作品讓人食指大動。（屏東縣政府提供）

2024/10/28 12:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽，得獎名單今天（28日）揭曉，網路創作者郭濬瑜所拍攝的短片《霧台莉姆姆的歌甜甜圈》奪冠，贏得5萬元獎金。

屏東縣長周春米表示，參賽者能在短短15秒至90秒內拍出銅板美食的精華，不僅看見台灣年輕人的創作潛力，透過影片更展現出屏東各地美食小吃的特色及高CP值，歡迎大家來走訪吃美食。

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屏東縣政府首次舉辦短影音競賽，傳播暨國際事務處指出，萬物齊漲，品嚐銅板美食，成了不少人的日常小確幸，這次「屏東美食・激安99」短影音競賽，「激安」是日語「便宜」的意思，就是鎖定單價99元以下的銅板美食，藉由競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食，搭配社群軟體提供短影音上傳功能創造話題，吸引更多人來屏東。

徵件期間共有98件作品報名，參賽者不只屏東縣鄉親，還有台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣、台南市等縣市朋友報名。參賽作品的美食版圖涵蓋里港、潮州、萬丹、東港、內埔、南州、車城等鄉鎮，小吃種類從甜食的紅豆餅、雞蛋糕、小米甜甜圈，到鹹食的刈包、旗魚黑輪、烤玉米，樣樣都引人食指大動。

評審團從中選出30組入圍後，由義守大學教授侯政男及美食作家「私廚女王Irene」胡碧玲2位擔任評審，不論是影片水準及創意概念都令人驚艷，私廚女王於評審階段更於社群平台發文，表示這次評審看了30支短影片，每位參賽者都把影片拍得好美味，評著評著肚子都餓了，好想直奔屏東吃美食。

經過熱烈討論，以主題契合度、內容創意趣味和獨特性、拍攝剪輯技巧及美術特效、社群平台聲量等各項指標綜合評分後，首獎由郭濬瑜拍攝的《霧台莉姆姆的歌甜甜圈》奪得，她以本土語言陳述銅板美食的特色，節奏輕快有趣，鏡位直接且剪輯流暢，並完整傳遞店家的料理理念，讓人感受到屏東小吃的多元及澎湃，獲得評審青睞，獨得5萬元獎金。

第二名：施沁汎《屏東市阿洲麵線》、蔡希澄《里港論鍋燒》，獎金各3萬元；第三名：林沅賢《屏東市NENE雞蛋糕》、劉芝汝《潮州阿杜仔地瓜餅》、黃鈞桐《東港暖心刈包》、詹翔欽《內埔吮糖豆花冰品》、郭玉純《崁頂魯米粉》，獎金各2萬元；另有20名佳作獲各5000元獎金。

「屏東美食・激安99」短影音競賽得獎作品線上看：https://bit.ly/47veM9n

第一名由郭濬瑜《霧台莉姆姆的歌甜甜圈》奪得。（屏東縣政府提供）

第二名作品施沁汎《屏東市阿洲麵線》。（屏東縣政府提供）

第二名作品蔡希澄《里港論鍋燒》。（屏東縣政府提供）

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