許芷瑜行事曆傳被檢破解 簡舒培：還有多少柯文哲行程、臭不可聞

民進黨台北市議員簡舒培質疑，「橘子」行程中還有多少柯文哲與政商名流見面的紀錄，真是臭不可聞。（記者何玉華攝）

2024/10/29 12:09

〔記者何玉華／台北報導〕滯日未歸被通緝的民眾黨主席柯文哲秘書「橘子」許芷瑜雲端行事曆傳出已被檢方破解，其中紀錄了她陪柯文哲拜會威京集團總裁沈慶京的狀況，並註明「亞虎來接」。民進黨台北市議員簡舒培表示，原來柯文哲與財團見面不是登記在市長行程裡，而是在「橘子」的行程裡，質疑「橘子」的行程還有多少柯文哲與政商名流的會面，真是臭不可聞。

簡舒培表示，「橘子」是此案的關鍵人，知道太多事，一回來被檢察官問不能不答，一答就會讓柯文哲一槍斃命；這也凸顯民眾黨一直說檢察官辦案速度緩慢，卻不願意呼籲「橘子」回國說明，因為連民眾黨都知道「橘子」是柯文哲身邊最重要的人，回來後，柯文哲的秘密、百商行述全部都會被接露，所以寧可讓「橘子」潛逃在海外，也不願呼籲她回國。

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簡舒培也說，柯文哲過去形塑有事情來市長室吃便當的形象完全破滅，原來柯文哲與沈慶京的會面行程沒有登記在市長的行程裡面，而是登記在「橘子」的行程裡，「橘子」的行程還有多少柯文哲與政商名流的會面，真是臭不可聞。呼籲「橘子」趕快回國，在柯文哲身邊只是人生中的一個經歷而已，沒必要為柯文哲一輩子潛逃在海外。

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