台智光母約無瑕疵難解約 台智光不滿市府找子約備援提異議

台北市議會台智光專案小組召集人秦慧珠。（記者蔡思培攝）

2024/10/28 14:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台智光爭議延燒，台北市議會專案小組調查今再開會，討論母約是否需要解約、以及子約解約後監視器備援系統。不過小組召集人秦慧珠表示，目前沒有找到母約瑕疵無法解約，而市府開始找子約備援系統後，台智光也在10月17日發文市府提出申訴，市府要審慎處理。

秦慧珠表示，法務局與資訊局未找到母約瑕疵，目前沒辦法解約，還要看後續法律處理。她說，台智光辯稱目前被起訴的人是母公司台通光涉及內線交易，台智光監視器案無人被起訴。但她認案件還未結案，後續檢察官繼續偵辦，母約部分應該等全部起訴後再看情況到哪裡。

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另外，台北市警察局4月8日與台智光提解除子約，台智光不認同但仍提供服務。市府在10月6日上網招標子約備援系統，11月7日決標。秦慧珠表示，台智光在10月17日發公文給負責發包的工務局發包中心提出申訴，啟動法律爭議希望調處。

秦慧珠說，台智光暫時不採取仲裁和訴訟，而是向工務局提出調解，認為備援系統發包依法無據不成立，警察局已回應給發包中心，但後續發包中心後面怎麼做還不知道。秦慧珠說，有爭議可能會召開委員會，並有府外委員討論，市府還沒有結論，希望審慎處理。

秦慧珠也提到，台北市社會局原本計畫與台智光針對托嬰中心監視器簽約卻作罷，但台智光在雙方簽約前就架設好83家托嬰中心監視器，社會局希望台智光拆掉監視器但台智光不想拆，也將提出異議，認為監視器已經建設完成不能拆掉。

社會局表示，考量台智光尚有疑慮且由司法審查中，暫未與台智光簽約，若後續產生相關爭議將交由司法處理。衛福部去年底開始針對全國托嬰中心研議雲端儲存監視影像設備，未來計畫將雲端儲存影像資料入法，社會局在中央備援機制未上路前會以公開招標及評選機制，徵求合宜廠商辦理托嬰中心監視器服務。

另外，專案小組原透過市府發文邀請前台北市長郝龍斌、前資訊局長張家生今天至小組說明，但兩人都未回應市府公文。至於是否邀請因此案遭起訴的北市議員陳重文，秦慧珠表示，小組成員有不同意見，有人認為邀請陳重文沒幫助且會尷尬，原則上不邀請陳重文列席。

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