黃珊珊爆藍綠13人收威京政治獻金 簡舒培：勿「見笑轉受氣」潑髒水

民進黨台北市議員簡舒培呼籲黃珊珊不要「見笑轉受氣」拉其他人下水。（記者何玉華攝）

2024/10/29 11:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市前副市長黃珊珊今（29）天被週刊報導曾與威京集團總裁沈慶京會面，且涉收威京集團政治獻金，黃珊珊發布聲明進一步點名其他13名藍綠政治人物及國民黨也有收受；民進黨台北市議員簡舒培表示，其他人沒有權益給沈慶京容積獎勵，黃珊珊是可以給台北市長柯文哲建議的，其間是否有對價關係，黃珊珊要說清楚講明白，不要把其他人拉下水，「見笑轉受氣」。

簡舒培今天早上受訪，對於黃珊珊被爆曾收受威京集團子公司「中工機械」政治獻金後發布聲明，進一步點名中工機械也曾捐款給其他13名藍綠政治人物、國民黨一事表示，黃珊珊不要急了就潑髒水，如她所說「所有的政治獻金都公開在政治獻金的網站上」，大家現在要問的是，「黃珊珊貴為副市長，在京華城爭取容積這件事情上，她是可以做行政裁量建議的人」，黃珊珊到底為什麼跟沈慶京私下見面？到底給柯文哲建議什麼？後來收受中工的政治獻金，到底有沒有對價？

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簡舒培說，黃珊珊不要把其他的人拉下水，因為其他人都沒有權力給沈慶京京華城20%容獎，黃珊珊是可以給建議的，而且2019年10月黃珊珊上任副市長後，柯文哲對京華城容積的態度就一改往常，從過去的拒絕變成後來的主動配合，這個態度的轉變是否跟黃珊珊有關係，而黃珊珊收受了中工相關的政治獻金，是否也因為黃珊珊幫助京華城改變柯文哲的態度而有的對價？

簡舒培呼籲黃珊珊講清楚、說明白，「不要急，不要見笑轉受氣」，真金不怕火煉，沒有的事情不怕檢驗，有的事情，怎麼躲都躲不過。

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