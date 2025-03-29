緬甸強震 外交部：1台灣人受困倒塌建旅館

外交部。（資料照）

2025/03/29 15:36

〔記者方瑋立／台北報導〕緬甸、泰國昨（28）日發生嚴重震災，外交部今（29）更新最新回報情況指出，已聯繫上曼德勒當地因建築物倒塌而失聯的女性國人，其人身平安；另有一對夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與旅館員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊，目前當地人員正試圖救援，駐處也持續保持聯絡，並持續全面清查其他國人狀況。

外交部今晚8時更新資訊指出，泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）已指示設立24小時緊急應變中心，其中以曼谷市災情最為嚴重，包括建築結構損害、道路下陷及一棟施工中的建築物倒塌。另依據泰國內政部統計，曼谷市計9人死亡、9人受傷、101人失蹤，並已宣布全市進入緊急狀態，以利協調救援行動及調度物資。

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外交部說明，地震亦造成緬甸曼德勒省（Mandalay）、奈比都（Naypyidaw）及實皆省（Sagaing）等地區重大災損及傷亡。曼德勒及奈比都兩地機場皆因損壞而關閉，曼德勒的陸路交通亦遭中斷，受災地區已進入緊急狀態。其中，各地迄今死亡人數，曼德勒省838人、奈比都86人、實皆省18人，目前受傷人數共計超過3200人。

外交部今天透過新聞稿表示，已於昨晚間更新緬甸旅遊警示，提醒國人緬甸首都奈比都（Naypyidaw）及第二大城曼德勒（Mandalay）的基礎建設受到重創，部分地區建築物倒塌、道路崩裂、電力及網路中斷、路上及空中交通受阻，加上餘震不斷，對外通聯困難，建議國人避免前往。

外交部說明，根據駐處今天回報，已聯繫上因曼德勒當地建築物倒塌而失聯的女性國人，其人身平安；另有一對夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與旅館員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊，當地人員目前試圖救援，駐處也持續與相關國人保持聯絡，以確保他們能順利脫困。另有鑑於緬甸各地陸續傳出災情，駐處目前正繼續全面清查，瞭解有無其他國人受災待援。

外交部強調，由於緬甸政府已表示有意願接受外界協助，我國駐泰國代表處及駐緬甸代表處均已於第一時間向2國政府表達，台灣願意派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

據悉，緬甸全國機場目前僅有仰光的機埸可供使用，而災情最嚴重的曼德勒與仰光的陸路距離將近600公里，對外交通運輸狀況尚不明，因此泰緬兩國政府仍需考量當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規劃與後勤支援能力等，再回覆我方派遣搜救隊的需求。

外交部強調，我國將持續向兩國政府表達台灣各界的援助意願，追蹤相關進展，積極發揮「Taiwan can help，Taiwan can lead」的人道救援精神。

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