79歲翁搭機途中突不適 4台美醫護聯手空中救援6小時搶命

魏正宗醫師拍下台美醫護在華航飛機上搶救老先生性命，打點滴急救。（魏正宗醫師提供）

2025/03/29 16:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕華航一班今天從洛杉磯飛回台灣的班機發生病人急救案件，79歲越南籍癌末老先生出現心律不整、呼吸衰竭，中山醫學大學附設醫院副院長魏正宗醫師當時就坐在他鄰座，與一1名華裔美籍醫師以及2名在美國工作的台灣護理師，連續2次急救，給氧、上點滴、打強心劑、做CPR，機長甚至一度考慮緊急降落東京，老先生一度清醒、生命徵象穩定，可惜後來仍過世，飛航14小時中有6小時眾人忙著為老先生急救，過程驚心動魄。

魏正宗表示，這名老先生剛上飛機就感覺有點虛弱、喘、咳，起飛3小時後，空服員發現更喘、更虛弱，由於坐在他旁邊也被空服員叫醒幫忙照看，透過飛機配置的急救箱設備，發現老先生已經快要呼吸衰竭，脈搏飆高每分鐘140下、心律不整，肺部有螺音、泡泡音，肺部呼吸聲也變小，測量血氧也掉到50%，還好血壓還有70到90。

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此時空服員廣播協助，1名華裔美籍醫師及2名台灣護理師也趕來幫忙，4人如同醫療小組討論醫療對策，老先生的家人坐經濟艙也趕來，加上一名會中文的越南男子也來翻譯，發現老先生已經癌末，前幾天開刀，腎臟還放著引流管，上飛機前就有點喘，當時地勤人員也評估是否能上機，家人則稱醫師評估沒有問題才上機。

魏正宗說，老先生心肺出現問題，4人小組決定為老先生上點滴、注射生理食鹽水，補充水分，找來氧氣筒給氧，暫時穩定病情，並輪班照看。

後來老先生要如廁，空服員找來飛機專用輪椅，他與空服員協助，連著點滴、氧氣一起帶上廁所，他也幫忙擦拭，在機艙裡空間小，過程搬上搬下，頗為折騰。

不料老先生回座後昏迷，血氧掉到只剩30%，飛機再度緊急廣播召回醫療小組，大家決定加強給氧，放上2個氧氣筒，並使氧氣面罩更貼合，過程驚險，機長也到客艙查看，考慮是否就近降落東京送醫，後來老先生血氧回升，也逐漸清醒，大家稍微放心，因此決定先回台灣，空服員也每半小時查看老先生生命徵象。

魏正宗說，由於當時已是凌晨，大家稍事休息不久發現老先生沒有呼吸、心跳，肺搏、血壓也量不到，趕緊動員搶救，緊急CPR、擠壓氧氣面罩，施打2劑強心針，經40分鐘CPR後仍未恢復，瞳孔也放大，老先生不幸過世，經與地面醫師溝通確認，他向老先生家人說明後宣告死亡。

空服員協助將老先生遺體裝進屍袋，由於客艙客滿，最後遺體只能暫放原座位固定，2小時後清晨4點多降落桃園機場，還比原定降落時間早45分鐘。

魏正宗直言，這次空中救援驚心動魄，14小時航程中忙了6個多小時，可惜最後仍然沒救回來。他說，在飛機上有多次看診經驗，這次是人生第一次在飛機上CPR、宣告死亡，在飛機上急救與在醫院完全不同，不但過程辛苦，醫療判斷及處置流程，也要考慮飛安及相關法律；他提醒，飛機在高空的氧氣及氣壓低，可能會病情惡化快速，病患千萬不要勉強搭飛機。

魏正宗也感謝一起救護的台灣護理師，華裔美籍的醫師，以及訓練有素的華航機組人員。

台美醫護在華航飛機上搶越南老先生性命，機上急救包，配置急救用及藥物。（魏正宗醫師提供）

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