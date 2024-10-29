「橘子」行事曆被破解 黃帝穎：柯文哲將有三大不利

律師黃帝穎分析，「橘子」的雲端行事曆被破解，對柯文哲將會產生三大不利影響。（資料照）

2024/10/29 11:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案持續延燒，台北地檢署除了向台北地院聲請延押前台北市長、民眾黨主席柯文哲，也同步對滯留在日本的柯文哲貼身帳房「「橘子」」許芷瑜發布通緝、註銷護照。週刊今報導指出，許芷瑜的雲端行事曆已被破解，內容記載她曾陪柯赴威京集團與沈慶京拜會兩次以上。律師黃帝穎分析，行事曆被破解，對柯文哲將會產生三大不利影響。

黃帝穎指出，首先行事曆內容打臉柯文哲，柯文哲被羈押前坦承，選後曾去沈慶京豪宅唱歌一次慰勞，但事實是除了「橘子」陪同去豪宅外，行事曆被破解後顯示柯至少還有兩次在朱亞虎陪同下與沈慶京私會。

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黃帝穎提到，「橘子」陪柯文哲密會沈慶京，「在場目擊」具還原事實的法律重要性，破解行事曆凸顯「橘子」有到案必要性，因此「橘子」潛逃，構成柯文哲延押致命事由。

黃帝穎表示，由於朱亞虎已認罪行賄，沈慶京也因行賄罪被法院裁定收押禁見，「橘子」卻陪同柯文哲出席沈、朱、柯密會，行事曆破解後證實「橘子」在場，「橘子」潛逃將被認定與柯文哲共犯心虛，否則何須潛逃？

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