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    黃珊珊避談是否密會沈慶京 簡舒培：沒見不得人就直球對決啊！

    簡舒培表示，黃珊珊用話術避談是否與沈慶京密會，質疑「沒有見不得人閃什麼呢？應該直球對決啊！」（資料照）

    簡舒培表示，黃珊珊用話術避談是否與沈慶京密會，質疑「沒有見不得人閃什麼呢？應該直球對決啊！」（資料照）

    2024/10/29 10:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案持續延燒，今日週刊報導指出，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊並非京華城案「局外人」，曾收受中工機械20萬元政治獻金，還跟威京集團主席沈慶京密會。民進黨台北市議員簡舒培稍早在臉書發文質疑，黃珊珊針對此事繼續用話術迴避，「但沒有見不得人閃什麼呢？應該直球對決啊」！

    簡舒培指出，柯文哲對京華城容積態度的180度轉變，就是在黃珊珊上任副市長後才發生的事，柯文哲的改變是不是黃珊珊給的建議？黃珊珊在京華城爭取容積過程到底是什麼態度呢？黃珊珊有沒有跟柯文哲表示贊成或反對呢？

    針對週刊報導內容，黃珊珊表示，中工機械對各黨候選人均有政治獻金，她對每筆政治獻金都心存感謝，都依法如實申報。至於是否有跟沈慶京見面，黃珊珊則沒有多做回應，強調不需故意影射。

    簡舒培對此質疑：「黃珊珊和沈慶京見面談了什麼，為什麼與無業管的沈慶京多次密會，黃珊珊繼續用話術迴避，但沒有見不得人閃什麼呢？應該直球對決啊！」

    簡舒培最後也提到，如果「黃珊珊副市長」2020年3月能夠阻止柯文哲把京華城送都委會討論，現在柯文哲就能繼續帶領民眾黨和小草了。

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