到底大巨蛋安不安全？ 簡舒培：蔣市府軟爛被遠雄隨便捏

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/10/29 09:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北大巨蛋啟用以來漏水狀況頻傳，對此民進黨台北市議員簡舒培表示，台北市政府不能迴避的問題：大巨蛋到底安不安全？蔣市府隨便遠雄搓圓捏扁，建築主管機關完全放水，把市民安全當兒戲！

簡舒培在臉書PO文表示，台北大巨蛋即將迎來幾位天王、天后的演唱會，但前幾日中職台灣大賽散場時的驚險畫面還歷歷在目，現在要挑戰非體育活動了，台北市政府居然不僅不甩監院糾正文要求的「訂定安全指引」，甚至連遠雄是否確實完成使照註記事項也不確定，而8月消防安全中心基金會完成的大巨蛋防火逃生避難驗證審查，報告中更是有幾位委員明確提出質疑！

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簡舒培指出，2019年柯市府「防災避難電腦模擬參數」放水，釀成本年度三場賽事疏散卡關，這幾次的事件，都值得市府好好檢視是否因2019年都審放水而造成，而監察院早在2024年8月7日對台北市政府的糾正文明確指出，大巨蛋要建立相關安全指引，直到現在大巨蛋已經可以辦演唱會，甚至票都賣完了，結果主管建築物安全的台北市政府建管處才告訴大家：「還沒有訂定安全指引 」，甚至還想甩鍋給體育局。

簡舒培續指，今年8月消防安全中心基金會完成大巨蛋防火逃生避難驗證審查，從6月消安基金會審查、召開委員會議到7月底實測驗證， 整個過程市府居然都沒有參與！欸，使照註記是市府做的，結果市府居然直接放水，不去確認遠雄是否有確實完成？這樣台北市政府居然給過，讓遠雄可以開演唱會，這不是放水，什麼才是放水？

簡舒培怒批，4位審查委員有3位認為針對建築物防火逃生避難驗證，消安基金會沒有審查權限，甚至要求須說明需做哪些項目，遠雄每一題都問A答B！

台灣建築中心在大巨蛋性能設計審查（第四次變更）時，明確要求將「演唱會及展覽用途」移出性能審查，遠雄卻屢稱大巨蛋性能設計審查（第五次變更）「防火逃生避難性能檢驗」包含演唱會及展覽用途，市府既然說「沒有」，那為何放任遠雄偷渡，市府還幫忙買單？

大巨蛋已經辦完國慶晚會，即將要舉辦張惠妹演唱會、周杰倫演唱會，未來此類非體育賽事的防火逃生避難安全驗證，是否應依活動內容配置及空間配置分次送審？針對這個問題，遠雄已經直接表明「不需再另送審查」，市府居然還在支支吾吾、搞不清楚狀況？

在大巨蛋的環評與都審裡，球場層的人數都是5000人，現在遠雄送到消安基金會做驗證的，卻在球場層放了15000人；而這份防火逃生避難安全驗證報告書的模擬人數55575人，明顯超過都審與環評規定的球場人數40000人，市府居然讓遠雄過關？

簡舒培直言，大巨蛋開始營運後，民眾開心看球賽、期待看演唱會，同時也對大巨蛋的安全有諸多疑慮，在這種攸關民眾生命財產安全的問題上，蔣市府竟然隨便遠雄拿捏，軟爛的樣子，難怪遠雄總是高姿態的在對待市府。

簡舒培要求市府必須做到三件事，確保大巨蛋舉行活動時的安全：

一、應依監院糾正意見，立即訂定大巨蛋活動「安全指引」。

二、釐清使照註記事項29是否確已完成。

三、非體育賽事活動空間配置與「防火避難安全報告書」情境假設不符時，應要求再提送驗證防火逃生避難安全。

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